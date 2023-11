Ci sono tanti store che si sono mossi in anticipo anche quest’anno con le promozioni di fine novembre, ma nel caso delle offerte Black Friday di Zara nel 2023 va fatto per forza di cose un discorso a parte. Già, perché mentre negozi online come Amazon sono più che attivi da diversi giorni, come abbiamo osservato con un altro articolo pubblicato nelle ultime ore, c’è chi vorrà farsi trovare in prima linea solo venerdì 24 novembre. Proviamo a fare il punto della situazione, andando a ripescare anche quanto avvenuto in passato in modo che tutti possano farsi trovare pronti al momento giusto.

Precisazioni necessarie sul Black Friday di Zara: focus sulle novità in arrivo anche nel 2023

Provando a scendere in dettagli, occorrono effettivamente dei chiarimenti a proposito del Black Friday di Zara. Già, perché questo giovedì non è ancora presente la pagina specifica relativa a queste promozioni, motivo per il quale è consigliabile verificare con attenzione l’autenticità di alcune opportunità, nel caso in cui doveste imbattervi in situazioni apparentemente convenienti tramite i social. Fatta questa premessa e con tutta la prudenza del caso, i concetti appena condivisi non escludono in alcun modo delle novità in arrivo anche nel 2023.

Già, perché questo marchio è solito muoversi direttamente il venerdì del Black Friday. Insomma, nessun antipasto, con la prospettiva concreta di ritrovarsi al cospetto di buone opportunità nelle prossime ore. Difficile dire se il Black Friday di Zara inizierà a partire da mezzanotte o solo nella mattinata di venerdì, ma allo stato attuale consiglio ai nostri lettori di monitorare con molta attenzione la pagina iniziala dello store. In questo modo eviterete il rischio di andare incontro a spiacevoli sold out.

Dunque, tutto pronto anche per il Black Friday di Zara, ma in questo frangente dovremo attendere qualche ora in più.

