Al via Un Professore 2: da questa sera, 23 novembre, su Rai1 torna il docente di filosofia anticonformista interpretato da Alessandro Gassmann e il suo folto cast. Dante Balestra è ormai una presenza imprescindibile per i suoi studenti, tra cui c’è anche suo figlio Simone. Il cuore pulsante della serie resta il liceo Leonardo Da Vinci con la classe frequentata da Simone e Manuel (figlio di Anita).

Dante utilizza la filosofia per aiutare i ragazzi a risolvere i loro problemi, tra amori complicati, genitori invadenti, sogni a occhi aperti e speranze infrante. In questa seconda stagione ritroviamo gli studenti che già conosciamo, ma si aggiungono anche volti nuovi. Se i problemi e le avventure dei ragazzi sono tanti e avvincenti, quelli di Dante non sono da meno, specie nella vita privata. La relazione tra il professore e Anita procede a gonfie vele, per la gioia di Simone e Manuel. Da poco sono andati a vivere tutti insieme nella grande villa alle porte di Roma.

Questo equilibrio perfetto è ben presto spezzato da una serie di avvenimenti che rimescolano le carte. L’ex moglie di Dante, Floriana, decide di tornare a Roma e ristabilirsi alla villa, costringendo Dante a una scomoda convivenza a tre con Anita; ma anche per Anita le cose si complicano: dovrà vedersela con l’arrivo di Nicola, manager carismatico e affascinante che si scopre essere anche il padre biologico di Manuel. Come se non bastasse, Dante si ritrova a fare i conti con una drammatica novità, che mette in crisi tutte le sue certezze.

Stasera andranno in onda i primi due episodi. Si inizia con il 2×01 dal titolo Eraclito, tutto scorre:

Anita e Dante sono ormai una coppia, anche se nessuno sa della loro relazione. Mimmo, che si trova in carcere, ha ottenuto la semilibertà e lavorerà nella biblioteca della scuola. Manuel e Anita vengono sfrattati e così si trasferiscono a villa Balestra. Simone e Manuel iniziano a sospettare che ci sia una relazione tra i loro genitori. Anita intanto incontra Nicola Brandi, un uomo che riemerge dal suo passato.

A seguire, l’episodio 2×02 intitolato Bergson, il tempo:

Arrivato a scuola dal carcere, Mimmo incontra Simone per la prima volta. Anche Manuel e Nina sviluppano una certa sintonia. Nel frattempo, Nicola dà appuntamento ad Anita. La donna conosce Viola, figlia di Nicola in sedia a rotelle, che si rifiuta di andare a scuola. Anita gli consiglia di parlarne con Dante, ma la ragazza si rifiuta. Mimmo difende Simone dall’aggressione violenta di Ernesto, un ragazzo di quinta che finisce in coma. Dante accusa un brutto mal di testa e riceve il referto di alcune analisi con dei valori fuori norma. Floriana torna da Glasgow.

Nel cast di Un Professore 2: Alessandro Gassmann interpreta Dante Balestra; Claudia Pandolfi è Anita Ferro; Nicolas Maupas è Simone Balestra; Damiano Gavino è Manuel Ferro; Domenico Cuomo è Mimmo; Christiane Filangieri è Floriana; Luna Miriam Iansante è Luna; Elisa Cocco è Laura; Davide Divetta è Matteo; Pia Engleberth è Virginia Villa; Paolo Bessegato è il professore Attilio Lombardi; Federica Cifola è la preside Ada Smeriglio.

New entry: Margherita Aresti è Nina, una ragazza polacca; Alice Lupparelli interpreta Viola, adolescente costretta sulla sedia a rotelle; Khadim Faye è Rayan, talento del calcio arrivato dall’Africa; Thomas Trabacchi è Nicola Brandi, padre di Viola.

L’appuntamento con Un Professore 2 è per stasera dalle 21:30 su Rai1.

