Escono le anticipazioni di Amici del 26 novembre. Cosa vedremo domenica su Canale5? Nella scuola del talento di Maria De Filippi continuano le sfide e le gare. Tanti gli ospiti attesi nel corso della puntata, a partire da ex concorrenti molto apprezzati delle precedenti edizioni del talent.

In studio Orietta Berti e Stash dei The Kolors per valutare le esibizioni dei cantanti e per stilare la classifica di canto che vede al primo posto Mew seguita da Lil Jolie. Ultimo posto per Holy Francisco.

A giudicare il ballo è invece Rebecca Bianchi che premia Dustin, al primo posto della classifica di gradimento, seguito da Kumo & Sofia. Ultimo posto per Gaia.

Marcello Sacchetta giudica la gara di ballo dedicata all’improvvisazione. Vince Gaia.

Torna ad Amici anche il ballerino e coreografo Garrison, per giudicare la sfida di Chiara. Garrison decreta l’eliminazione della ballerina a favore della sfidante Lucia.

La pagina Amici Notizie ci aggiorna anche sugli ospiti musicali presenti in puntata. Vedremo l’ex vincitore di Amici Luigi Strangis e Gaia. Luigi Strangis presenta in anteprima TV il nuovo singolo in uscita il 24 novembre, Stupida Libertà.

Dalle anticipazioni su Amici del 26 novembre apprendiamo anche di due eliminazioni. Due concorrenti del programma sono state eliminate. Si tratta di Stella e di Chiara. Una nuova concorrente, Lucia, prende il posto di Chiara. Il banco di Stella invece viene occupato da Martina.

Un concorrente si trova con la maglia sospesa: è l’apprezzatissimo cantante Holden. Il motivo non ha nulla a che fare con le sue performance, bensì con il disordine in casetta e la scarsa collaborazione.

L’appuntamento con Amici è per domenica 26 novembre dalle ore 14.00 su Canale 5.