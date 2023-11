L’aggiornamento One UI 6.0 è ora in una fase di piena distribuzione su un discreto numero di dispositivi Sasmung Galaxy, come i modelli S22 e S21 ma anche diversi esemplari foldable e della serie A. Si è molto parlato della poca fluidità delle animazioni dei widget dopo l’update, ma ora viene fuori anche un’altra anomalia venuta alla ribalta proprio dopo l’adeguamento software, ossia la comparsa di schermate viola inaspettate. Cerchiamo bene di capire come si manifesta il bug, quali ne sono le cause e le eventuali soluzioni.

La prima cosa da dire è che il problema specifico non dipende da una questione hardware ma è apparso solo dopo l’installazione della One UI 6.0 sui dispositivi supportati e dunque possiamo parlare senz’altro di anomalia di tipo software. Tanto più, una riprova della vera natura dell’anomalia proviene anche dal fatto che la schermata viola appare solo in una situazione, ossia con il passaggio dalla schermata delle app recenti alla Home iniziale. La speciale e inattesa nuance appare per alcuni secondi e poi scompare. Gli esperti di SamMobile mettono in evidenza come l’errore si verifichi soprattutto in concomitanza con l’utilizzo dell’app Home Up Good Lock per la gestione del colore di sfondo del telefono.

I problemi della One UI 6.0 legati alla comparsa di schermate viola in determinate condizioni sono noti a Samsung che si è detta pronta a risolvere la strana anomalia. Un update specifico contenente un bug fix sarebbe pronto per la fine del mese di novembre. Non si conoscono altri dettagli sui lavori in corso e la distribuzione del relativo software ma possiamo immaginare che il rilascio integrativo e correttivo arriverà simultaneamente su tutti i telefoni supportati dall’ultima versione dell’interfaccia utente di Samsung. I tempi dovrebbero essere davvero stretti per il rilascio, al via non più tardi della settimana prossima.

