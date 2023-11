Se non conoscete la Val Passiria potreste approfittare delle ferie invernali per pianificare un soggiorno da queste parti. La Val Passiria (Passeiertal in tedesco), infatti, è una delle valli altoatesine più amate dagli amanti della montagna e sono migliaia i turisti che ogni anno, in qualsiasi stagione, la scelgono come meta per godersi le loro meritate vacanze.

Questo splendido angolo di paradiso si trova a nord-est di Merano, la città termale amata dall’Imperatrice Elisabetta d’Austria, popolarmente nota come Sissi.

La valle è ubicata tra le Alpi Venoste e le Alpi Breonie Occidentali, a poca distanza dal confine austriaco. Parte di essa è compresa nel parco naturale Gruppo di Tessa.

Sono diverse le località turistiche più o meno note della Val Passiria; fra queste si ricordano in particolare Moso in Passiria, San Leonardo in Passiria, Caines, Tirolo, Scena e San Martino in Passiria.

A proposito di quest’ultimo, è proprio in questa località che vogliamo suggerirvi di prenotare la vostra vacanza invernale, presso il Martinerhof hotel e birrificio , deliziosa struttura ricettiva che si caratterizza per avere un birrificio di proprietà. È qui che viene prodotta la Martinsbräu, una delle birre migliori dell’intera regione.

In questo hotel, inoltre, gusterete una cucina particolarmente raffinata e, oltre alla buonissima birra, potrete degustare anche vini di gran pregio.

Vacanze invernali in Val Passiria

Al di là della bellezza dei luoghi, davvero incantevoli, la Val Passiria ha davvero tanto da offrire a chi decide di soggiornarvi in inverno e ama le vacanze attive.

Gli appassionati di sci, snowboard e slittino avranno a disposizione in particolare il comprensorio sciistico di Plan in Passiria, ma anche quelli di Racines-Giovo e di Merano 2000. Il comprensorio di Plan offre circa 18 km di pista, adatte a principianti e a sciatori navigati. 40 km di piste sono invece quelli messi a disposizione dall’attrezzatissimo comprensorio Merano 2000, mentre quello di Racines-Giovo, uno dei più apprezzati dell’Alto Adige, ne offre altri 25.

Tutti e tre i comprensori si trovano non troppo lontani dall’hotel Martinerhof: mezz’ora di auto per quanto riguarda i comprensori di Plan e Merano 2000 e un’ora per ciò che concerne quello di Racines-Giovo.

Gli amanti dello sci di fondo possono sbizzarrirsi sui circuiti Innerhütt e quello della Valle di Lazins.

In Val Passiria è anche possibile effettuare bellissime ciaspolate; fra le più suggerite si ricordano quella sul Monte Piatto, quella da Plan alla malga Faltschnal, quella alla malga Egger-Grub ecc.

Per i più avventurosi, quelli che amano l’arrampicata su ghiaccio, c’è a disposizione uno dei più grandi impianti del continente europeo, la Torre di Ghiaccio di Corvara in Passiria con i suoi 25 metri di altezza. Altre possibilità per gli arrampicatori sono a Stulles e a Innerhütt.

Non si deve poi dimenticare che meno di mezz’ora di auto dal vostro hotel Martinerhof si trova la bellissima città termale di Merano; una visita al centro storico è imperdibile, così com’è imperdibile il suo mercatino di Natale che conta più di 80 espositori. L’inaugurazione è prevista per il giorno 23 novembre 2023. Il Mercatino terminerà il giorno 6 gennaio 2024.

Oltre a quello di Merano, si ha anche la possibilità di visitare il Mercatino di Natale di Lagundo, quello di Lana, quello della birreria Forst e diversi altri ancora.

Insomma, le premesse per uno splendido soggiorno invernale in Val Passiria ci sono davvero tutte!

