Siete interessati all’acquisto di un nuovo paio di cuffiette Bluetooth dotate di ottima qualità, ma non volete spendere molto? Quest’oggi vi suggeriamo di dare un’occhiata su Amazon alle Samsung Galaxy Buds FE che, in occasione del Black Friday 2023, le porterete a casa con uno sconto del 14% al prezzo di 76,89 euro (invece di 89 euro di listino). Gli auricolari true wireless, con cancellazione attiva dei rumori (ANC), fit ergonomico, tre microfoni, controlli touch, bassi profondi, in versione italiana e con il colore Graphite, sono venduti e spediti dall’e-commerce. La loro disponibilità è immediata, la consegna non prevede costi aggiuntivi e, per i clienti iscritti a Prime, l’eventuale reso è gratuito. Inoltre, Amazon avvisa che: “Durante il periodo delle festività 2023, gli articoli idonei acquistati tra il 1 novembre e il 31 dicembre 2023 possono essere restituiti fino al 31 gennaio 2024”.

Le Samsung Galaxy Buds FE presentano un design compatto ed ergonomico per regalarti un maggiore comfort durante l’ascolto e troverete la giusta aderenza grazie ai gommini e alle alette di diverse dimensioni. Potrete godere di un suono ricco, dotati di bassi profondi e potenti grazie al nuovo altoparlante a 1 via degli auricolari wireless Samsung. Gli auricolari Bluetooth presentano la cancellazione attiva del rumore (ANC), con cui vi dimenticherete ogni tipo di distrazione, quindi consente un ascolto della musica in tranquillità e un’immersione nel suono.

In termini di autonomia, le Samsung Galaxy Buds FE includono una custodia di ricarica che ospita una batteria da 479mAh; le cuffiette Bluetooth offrono fino a 8,5 ore di autonomia, con un’unità da 60mAh ognuno, per un totale di 30 ore di riproduzione con una singola ricarica. Le cuffie presentano comandi touch intuitivi, con cui è possibile passare facilmente dalla musica alle chiamate grazie a un’area touch ben definita, facendo rimanere il dispositivo ben saldo all’orecchio. Tra le altre caratteristiche ci sono la connettività Bluetooth 5.2, i codec audio AAC e l’SBC.

