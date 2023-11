Focus sul Black Friday di Euronics oggi. In questi giorni di Black Friday ci sono offerte interessanti per il mondo smartphone, con tanti store di elettronica che propongono sconti di rilievo. A tal proposito volevamo citare due offerte interessanti proposte quest’oggi da Euronics che riguardano l’iPhone 11 ed il Samsung Galaxy A33. Non parliamo di dispositivi di ultima generazione, ma con questi prezzi vale sicuramente la pena farci un pensierino. Sappiamo come sia complicato risparmiare sull’acquisto di un iPhone, può essere a questo punto fare una scelta diversa ed optare per un modello più vecchiotto che comunque si ritrova con il software sempre aggiornato.

Massima attenzione al Black Friday di Euronics con iPhone 11: tante altre offerte per tutti

Altre promozioni da analizzare, dunque, dopo quelle trattate ieri con Unieuro. L’iPhone 11 è ancora molto presente sul mercato, sono tanti gli utenti che dispongono di tale dispositivo di stampo Apple e con il BlackFriday di Euronics è possibile acquistarlo ad un prezzo più vantaggioso. Il modello in questione si ritrova nella colorazione bianca e con 128GB di memoria interna. Qui infatti dal prezzo precedente di 609 euro, è possibile avere tra le mani l’iPhone 11 alla cifra di 549 euro.

Euronics consente anche il pagamento a rate di tale dispositivo, agevolando in questo modo l’acquisto. Bisogna specificare come tale prezzo sia valido fino al 27 novembre e chiaramente considerando anche l’esaurimento delle scorte a disposizione. L’iPhone 11 si ritrova con display da 6,1 pollici, fotocamera da 12 megapixel, processore A13 Bionic ed è resistente all’acqua ed alla polvere. Altra offerta di rilievo presente sul sito di Euronics è quella relativa al Samsung Galaxy A33 che si presenta ad un prezzo super conveniente di 229 euro ed anche in questo caso si può optare per il pagamento a rate. Qui si può contare su un display Infinity-U da 6,4 pollici con tecnologia AMOLED FHD+.

La fotocamera principale è da 48 megapixel, non manca il 5G e la batteria è da 5000 mAh per una super durata. Caratteristiche super interessanti ad un prezzo piccolo. A voi la scelta migliore.