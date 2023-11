Entro la fine del mese di novembre in corso, Realme presenterà in Cina lo smartphone di punta Realme GT 5 Pro con a bordo il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 3. Gli elenchi di China Telecom rivelano che il Realme V50 e V50s saranno in vendita entro il 10 dicembre. In vista della data di uscita appena citata, sono state rivelate anche le specifiche ed i prezzi di entrambi gli smartphone. Andiamo a scoprirli insieme.

China Telecom conferma che i due dispositivi, con numeri di modello RMX3783 e RMX3781, si chiameranno rispettivamente Realme V50 e V50s una volta giunti sul mercato. La serie Realme V50 prevede le stesse specifiche e lo stesso design del Realme 11x 5G disponibile in India. Tuttavia, il dispositivo indiano si differenzia soprattutto per il comparto fotografico che offre un sensore principale da 64MP. A seguire, ecco quali sono le presunte specifiche tecniche dei Realme V50 e V50s. Secondo l’elenco di China Telecom, il Realme V50 e il V50s presentano entrambi un display LCD con risoluzione FHD+ da 6,72 pollici e probabilmente una frequenza di aggiornamento di 120Hz; sotto la scocca sono dotati di un processore MediaTek Dimensity 6100+ (a 6nm), con una buona potenza e un basso consumo energetico.

Ad alimentarli ci sarà una grande batteria da 5000mAh dotata di supporto per la ricarica rapida da 18W. Non mancherà un jack da 3,5mm per le cuffie. Quanto al comparto fotografico, sia il Realme V50 che il V50s disporranno sul retro di una doppia fotocamera con un sensore principale da 13MP e un sensore secondario da 2MP; mentre davanti troviamo una fotocamera frontale da 8MP. I dispositivi saranno dotati anche di altre funzionalità, come uno scanner di impronte digitali posto lateralmente. Dal punto di vista software, i device eseguiranno il sistema operativo Android 13 basato su interfaccia utente Realme UI in cima. La principale differenza tra i due modelli riguarda la memoria interna e le opzioni di colore. Infatti il Realme V50 sarà disponibile con 6GB di RAM + 128GB di ROM, 8GB di RAM + 256GB di ROM e 4GB di RAM + 128GB di ROM; mentre il Realme V50s arriverà solo con 6GB di RAM + 128GB di ROM e 8GB di RAM + 128GB di ROM.

Quanto alle colorazioni, il Realme V50 sarà lanciato con il nero mezzanotte e viola alba, mentre il V50s solo con il colore nero mezzanotte. China Telecom ha rivelato anche i prezzi di entrambi gli smartphone; il Realme V50 costerà 1399 Yuan (circa 180 euro) per la versione da 6 + 128GB, mentre di 1799 Yuan (circa 230 euro) la versione da 8 + 256GB. Infine, 1199 Yuan (circa 150 euro) per la versione da 4 + 128GB. Il Realme V50s costerà 1399 Yuan (circa 180 euro) per la versione da 6 + 128GB e 1799 Yuan (circa 230 euro) da 8 + 128GB.

Continua a leggere su optimagazine.com