Occhi puntati sul Black Friday Apple ufficiale e sul suo funzionamento anche in questo 2023. Per chi ama i prodotti dell’azienda di Cupertino, c’è sempre la speranza che vengano proposti degli sconti sugli iPhone e sugli iPad. Peccato che, anche quest’anno, le attese per speciali scontistiche saranno disattese (esattamente come nell’immediato passato).

La prima cosa da dire è quando inizia il Black Friday Apple sul suo sito ufficiale. L’appuntamento è per l’esatta data del venerdì nero, ossia a partire dal 24 novembre e non prima. L’iniziativa commerciale poi resterà valida fino al successivo 27 novembre, ossia nel giorno del Cyber Monday.

Il Black Friday Apple di questo 2023 funzionerà esattamente come quello delle edizioni degli anni scorsi. Non sono previsti sconti speciali su iPhone vecchi e nuovi e lo stesso vale per gli iPad o i dispositivi Mac. Al contrario, sull’acquisto di tutti i device appena citati, sono previste in regalo delle gift card di vario importo. Qualche esempio? 75 euro di card in omaggio è concessa sull’acquisto di iPhone 14, iPhone 13 o iPhone SE (mentre sugli iPhone 15 non sono previste agevolazioni). L’importo della carta regalo aumenta fino a 100 euro quando si acquista un iPad Pro, un iPad Air, un iPad di 10ª generazione o iPad mini.

Altri tagli di gift card disponibili sono quelli legati ai MacBook Air o Mac mini con i quali si ottiene il coupon di maggior valore ossia 200 euro. Ancora, 50 euro si associano pure all’acquisto di un Apple Watch Series 9, Apple Watch SE, Beats Studio Pro, Beats Solo3 Wireless, Powerbeats Pro, Beats Fit Pro, Beats Studio Buds +, Beats Studio Buds o Beats Flex, Apple TV 4K o HomePod. Infine, si otterranno 75 euro nel caso della scelta dell’acquisto di AirPods (2ª generazione), AirPods (3ª generazione), AirPods Pro (2ª generazione) o AirPods Max.

Infine, è prevista anche un’Apple Gift Card fino a 50 euro se acquisti Magic Keyboard, Magic Keyboard Folio, Apple Pencil (2ª generazione) o Smart Keyboard Folio. Tutti i voucher fin qui indicati potranno essere impiegati nel caso di nuovi acquisti nei negozi fisici ma anche sullo store online Apple.

Continua a leggere su optimagazine.com