Non era solo il processore del Samsung Galaxy S23 FE ad avere un anno quando è stato rilasciato il telefono: il dispositivo è stato lanciato con Android 13 (di un anno fa), lo stesso giorno in cui Google ha rilasciato l’aggiornamento ufficiale ad Android 14 per gli smartphone Pixel. Era necessario fare qualche altro passo in avanti per pareggiare i conti rispetto agli altri dispositivi di un certo livello, cosa che finalmente sembra essere avvenuta.

Come riportato da “SamMobile“, l’aggiornamento ad Android 14, insieme alla One UI 6, è finalmente arrivato per il Samsung Galaxy S23 FE, tre settimane dopo il rilascio dell’aggiornamento per i Samsung Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra (una tempistica decisamente accettabile, visto che non parliamo di un top di gamma, ma di un dispositivo che tende ad avvicinarsi a tale categoria). L’aggiornamento ha iniziato ad essere distribuito sulla variante Exynos del Samsung Galaxy S23 FE venduta nella maggior parte dei Paesi, ma la versione Snapdragon non dovrebbe essere troppo indietro. Poiché il device fa parte della gamma dei Samsung Galaxy S23: Android 14 con la One UI 6 dovrebbe essere praticamente identico a quello rilasciato per i suoi cugini non FE ed includere tutte le funzionalità, grandi e piccole, che abbiamo imparato bene a conoscere.

Se possedete un Samsung Galaxy S23 FE, potrete scaricare l’aggiornamento ad Android 14 dal menu “Impostazioni > Info sul dispositivo > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Ricordate di far partire l’installazione solo se la percentuale di carica residua della batteria sia superiore al 50% e di effettuare un backup dei vostri dati. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com