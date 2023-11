Come in tanti ora sanno, l’aggiornamento One UI 6.0 è n piena distribuzione per tanti Samsung Galaxy e dunque non è troppo presto per parlare già della One UI 6.1, ossia del rilascio integrativo della nuova interfaccia Samsung. Il prossimo update è previsto senz’altro per l’anno prossimo ed è possibile già trattare l’argomento sulla base di alcune evidenze date oramai per scontate.

La prima cosa da dire è che tutti i gli smartphone Samsung Galaxy ma anche i tablet già con Android 14 e la One UI 6.0 a bordo o in procinto di essere aggiornati allo stesso update riceveranno con molta probabilità anche la One UI 6.1. A maggior ragione, se proprio Android 14 sarà l’ultimo update maggiore per alcuni telefoni, tanto più almeno l’interfaccia integrativa sarà garantita nei prossimi mesi, ma non certo prima della primavera o estate prossime.

Dopo il doveroso preambolo, possiamo specificare per quali device delle serie maggiori dovrebbe senz’altro arrivare proprio la One UI 6.1, sempre con Android 14 integrata. Certamente il passo in avanti toccherà a tutti i dispositivi della gamma Galaxy S23, S22 e S1. In riferimento ai pieghevoli invece, l’adeguamento non mancherà neanche per i Galaxy Z Fold 5, Flip 5, Fold 4, Flip 4, Fold 3 e Flip 3 (per la gioia dunque di tutti i possessori degli ultimi foldable).

.Per finire, ecco la carrellata di dispositivi della serie Samsung Galaxy A che riceveranno l’aggiornamento One UI 6.1, senza alcun dubbio o quasi. I telefoni beneficiari pure del prossimo update dovrebbero essere i Samsung Galaxy A73, A72, A54, A53, gli A52 5G e A52s. Ancora, non mancherebbe il supporto neanche per i Galaxy A34, A33, A24, A23, A14, A13. In ultima istanza, spazio anche ai meno costosi A04 e A05 pure tanto diffusi. Magari nei prossimi mesi otterremo conferma di questa previsione dalla viva voce della stessa Samsung.

