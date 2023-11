Le offerte Black Friday Amazon per i prodotti dello store sono di certo in vetrina in questi giorni e lo saranno ancora fino al prossimo 27 novembre, giornata del Cyber Monday che chiude le promozioni pre-natalizie. In particolar modo, sono gli smart speaker Echo Dot i dispostivi più ricercati, per la loro versatilità e per un costo davvero ribassato sullo store.

Partiamo dall’Echo Dot più economico di tutti, ossia il modello più recente Echo Pop dal design non più sferico ma completamente rivisto. La soluzione (già di suo a buon mercato) viene venduta a meno di 18 euro. La spesa attuale da affrontare è pari a 17,99 euro anziché i 34,99 euro consueti, per uno sconto sul totale di ben il 47%. A queste speciali condizioni, è possibile optare per il dispositivo in tutte le sue colorazioni, ossia quella antracite, bianco ghiaccio, lavanda e verde petrolio. Il prodotto è in pronta consegna, con arrivo entro il fine settimana, anche se acquistato oggi.

Offerta Echo Pop | Altoparlante Bluetooth intelligente con Alexa, compatto e... TI PRESENTIAMO ECHO POP: questo altoparlante intelligente Bluetooth...

CONTROLLA LA MUSICA CON LA TUA VOCE: chiedi ad Alexa di riprodurre...

Tra le migliori offerte Amazon Black Friday per i dispositivi Echo Dot c’è anche quella riservata al modello 2022 di quinta generazione. la spesa da affrontare per l’acquisto del prodotto scende a 21,99 euro, con uno sconto più che considerevole rispetto al valore di listino di 53,99 euro di ben il 59%. Lo smart speaker dal design più classico sferico può essere acquistato nelle tre colorazioni bianca, antracite e blu notte. La spedizione del prodotto è pure subito disponibile per chi procederà all’acquisto subido, con arrivo del pacco programmato non oltre il prossimo lunedì 27 novembre.

Nuovo Echo Dot (5ª generazione, modello 2022) | Altoparlante... Il nostro Echo Dot con il migliore audio di sempre - Goditi...

La tua musica e i tuoi contenuti preferiti - Ascolta musica,...

Le promozioni fin qui riportate sono soggette alla disponibilità delle scorte di magazzino dei dispositivi. Chi è interessato ad una delle soluzioni proposte farebbe bene a non aspettare molto, onde evitare di rimanere a bocca asciutta.

