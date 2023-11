Nome: Marco

Cognome: Cellucci

Anno di nascita: 2002

Città: Sora (Frosinone)

Piattaforme: TikTok

Categoria: Tiktoker

Chi è Marco Cellucci

Fin da giovanissimo, Marco Cellucci ha mostrato una grande passione per il mondo dei social media, pubblicando il suo primo video su YouTube nel 2016.

Il suo successo è esploso quando ha iniziato a usare Musical.ly, l’antesignano di TikTok, dove ha conquistato milioni di follower con i suoi video divertenti e coinvolgenti. Marco è stato anche uno dei membri della The Crew, un gruppo di creator che includeva altri influencer come Iris Ferrari e Sofia Rive, ma se ne è separato nel 2018.

Nello stesso anno ha pubblicato il suo libro Tutto Si Può Ballare: La Mia Vita A Tempo Di Musica, in cui racconta la sua storia e dà consigli su come emergere nel mondo dei social media e creare coreografie di successo. Con questa sua prima opera Marco Cellucci vuole ringraziare i suoi follower per averlo fatto crescere, ma allo stesso tempo incoraggiarli nella lunga e difficile strada verso il successo.

Vita privata

Marco Cellucci è molto attaccato alla sua famiglia, composta dai suoi genitori Anna e José Francisco e dal suo fratello maggiore Francesco, che talvolta compare nei video pubblicati sui social.

È fidanzato dal 2016 con Giulia Rotondo, anch’essa tiktoker, con cui condivide spesso scatti e video romantici. Marco è un ragazzo solare, simpatico e pieno di energia, che ama ballare, cantare e divertirsi con i suoi amici. Il suo sogno è di continuare a fare quello che gli piace e di portare allegria ai suoi fan.

Tra le sue passioni più grandi c’è la cantante Selena Gomez. Attualmente Marco Cellucci è seguito da più di 600 mila follower su Instagram e quasi 6 milioni su TikTok.

