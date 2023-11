Come in ogni occasione che lo riguarda, il cantautore brianzolo è ormai un fiume in piena: troviamo conferma nell’ultimo sfogo di Morgan dopo X Factor e l’esclusione dal programma, che ha scatenato la reazione di Bugo e gli opinionisti più gettonati.

Morgan dopo X Factor: l’esempio di Daria Bignardi

In un post pubblicato questa mattina, mercoledì 22 novembre, Morgan si scaglia contro un quotidiano nazionale che ha fatto uscire un video con le uscite più discutibili dell’ormai ex giudice di X Factor e che avrebbero portato alla sua esclusione dal programma. Nel rispondere alla redazione, Morgan ha pubblicato una vecchia intervista rilasciata a Daria Bignardi per far notare la differenza di trattamento.

“Io non ho fatto un ca**o”, tuona Morgan, che si chiede: “Ma come è possibile che continuino a rappresentarmi negativo?”. Ancora: “Guardate come è gentile Daria Bignardi e come mi parla, quello si chiama rispetto“.

La risposta ai media tradizionali

Dopo aver citato Daria Bignardi come esempio di rispetto, infine, Morgan fa un affondo contro i media tradizionali che, secondo la sua narrazione, persisterebbero nel dipingerlo come un personaggio negativo estrapolando dai suoi interventi solo le parti favorevoli a questa versione.

Le sue parole:

“Le persone devono sapere che li state ingannando su di me, perché io sono talmente libero che agli stron*i lo dico in faccia che sono stron*i e hanno paura della mia autenticità, ma gli stron*i sono loro non io, non cascateci”.

Il cantautore passa dunque a descriversi come “un uomo con un profondo senso di umanità e di pietà per il prossimo”, ma soprattutto sottolinea di non essere avvezzo ad agire contro gli altri.

Quindi l’appello:

“Smettetela di raccontare ca**ate, dite la verità su di me, e la verità è che siccome non sono cattivo voi ve ne approfittate e quando siamo di fronte l’uno all’altro ve la fate sotto perché non valete nulla in confronto a me“.

