Ilary Blasi racconta la sua versione dei fatti in Unica, il documentario di Netflix. Prodotto da Banijay Italia, e disponibile dal 24 novembre in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo, la conduttrice presenta un ritratto di sé completamente inedito.

“A volte si è detto troppo, a volte si è detto poco”, dichiara la showgirl nel teaser ufficiale del documentario, che potete vedere in fondo all’articolo. “Voglio raccontarvi la mia storia. E le tante cose che non sapete”, conclude.

Di seguito la sinossi di Unica:

Dopo tantissimi articoli di giornale, dichiarazioni, smentite e comunicati stampa Ilary Blasi racconta per la prima volta la fine della sua storia d’amore. Un ritratto totalmente inedito, intimo e sincero, arricchito dalle testimonianze di persone che da sempre le sono state accanto.

Il documentario annuncia quindi sorprese e racconteranno anche lati molto personali della storia d’amore di Ilary Blasi con Francesco Totti. E il Pupone cosa ne pensa? Il settimanale Chi, che ha pubblicato immagini della vacanza dell’ex calciatore della Roma con la compagna Noemi e i figli, si chiede se sia preoccupato in vista dell’uscita del documentario.

“E se la compagna – scrive il settimanale diretto da Alfonso Signorini – prova a sciogliere le sue tensioni massaggiandogli il viso con amore e tenerezza, l’ex calciatore si squaglia in un sorriso senza difese soltanto quando la sua Isabel lo abbraccia. Lui allora la culla nell’acqua e tutto il resto svanisce”.

Il titolo del documentario, intanto, fa discutere poiché ricorda quel “6 unica”, dedica che Totti fece alla Blasi nel 2002, agli inizi della loro frequentazione. Che Ilary abbia deciso di prendere in giro quel nomignolo, facendo dichiarazioni scioccanti sulla loro relazione? Non resta che attendere il 24 novembre per scoprirlo.

Unica è scritto da Peppi Nocera e Romina Ronchi e diretto da Tommaso Deboni.

Di seguito il teaser ufficiale pubblicato da Netflix:

