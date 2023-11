C’è una nuova truffa Nexi dalla quale stare alla larga. Non che il gruppo finanziario che propone il suo circuito di pagamento abbia a che fare con il tentativo di raggiro, questo è chiaro: i soliti (o nuovi) cyber criminali lavorano per far cadere nella trappola nuove potenziali vittime, mettendole in allarme in vario modo. Proprio per questo motivo è il caso di capire di che pasta è fatta il nuovo pericolo, proprio per capire come evitarlo.

Le tipologie di SMS Nexi truffaldine in circolazione in quest’ultima parte dell’anno possono essere due: quella più diffusa è quella visibile nell’immagine di apertura articolo in cui si fa riferimento all’autorizzazione necessaria per una spesa ingente, anche di 900 euro. Il destinatario del messaggio riceve l’alert e, proprio credendo di impedire qualsiasi transizione dal proprio conto, è spinto a visitare il collegamento presente nel messaggio. Peccato che il raggiro si annidi proprio nel link fasullo. Quest’ultimo si collega ad un finto sito Nexi appunto che ha lo scopo di raccogliere i dati personali degli utenti, soprattutto le password di accesso ai preziosi profili di home banking.

La tipologia di truffa SMS Nexi è anche un’altra. Una seconda comunicazione più che falsa si riferisce ad un accesso al proprio profilo personale eseguito da paesi stranieri, come ad esempio la Polonia. Proprio per questo motivo, si invitano altri utenti ad effettuare una verifica con un login alla loro area personale. Neanche a dirlo, il trucco sarà sempre lo stesso, quello di rubare preziosi dati sensibili che verranno sfruttati illegalmente.

Visto che non è la prima volta che gli italiani si trovano a confrontarsi con la truffa SMS Nexi, non sarà neanche l’ultima che vedremo lo stesso messaggio in circolazione. L’unica protezione valida resta quella di non dare alcun peso ai finti alert e mai fornire dati personali su piattaforme dubbie, come in questo caso.

