Off My Face dei Maneskin è il classico brano à la Maneskin, con la spina dorsale funk e le sfumature rock. La band di Damiano David continua a dispensare novità per il suo pubblico affamato di adrenalina, e se solo nelle ultime 48 ore è stata la volta del duetto con Dolly Parton sulle note del classicone Jolene, ecco arrivare il nuovo estratto da Rush! (Are U Coming), il repack con il quale i Maneskin chiudono (?) felicemente il 2023.

Off My Face dei Maneskin fa parte dei cinque inediti contenuti nel repack di Rush sottotitolato Are U Coming?: Honey (Are You Coming), Valentine, The Driver e Trastevere, e ovviamente Off My Face.

Il brano si impone da subito per il suo groove: la batteria di Ethan Torchio dà le pulsazioni, il basso di Victoria De Angelis crea lo scatto e la chitarra di Thomas Raggi chiude il tutto, ovviamente sotto l’egida della voce di Damiano David. Off My Face restituisce l’adrenalina di Mammamia, The Gossip e se vogliamo anche di Zitti E Buoni, anche se in questo caso siamo di fronte ad un brano che strizza maggiormente l’occhio al funk che al rock.

Si parte con la provocazione: “Amo tutte le droghe”, dove il narcotico è nient’altro che l’amore e/o il sesso, entrambi argomenti piuttosto ricorrenti nelle canzoni dei Maneskin, ma allo stesso tutto ciò viene inteso come una condanna dalla quale il protagonista cerca di liberarsi.

Come già detto, Rush (Are U Coming) è la versione estesa di Rush!, il nuovo album dei Maneskin pubblicato nel gennaio 2023. Il disco è interamente orientato al pubblico internazionale ad eccezione di due brani, La Fine e Il Dono Della Vita, interpretati in lingua italiana.

Dopo la vittoria al Festival di Sanremo nel 2021 e il primo a posto all’Eurovision Song Contest nello stesso anno, per i Maneskin si sono spalancati i cancelli della gloria internazionale. Lo stesso Mick Jagger dei Rolling Stones li considera la rockband più famosa al mondo.

Continua a leggere su optimagazine.com

[Verse 1]

I’m in love with the drugs, but they don’t love me back

I’m in love with the pain, but you make it hurt so bad

You’re the monster in my head tryna tell me how to act

You’re a freak, set me free, give myself a heart attack

I got ache in my bones when my body’s close to you

I hate sleepin’ alone and I know you hate it too

You’re the monster in my head tryna tell me how to act

You’re a freak, set me free, give myself a heart attack

[Chorus]

I’m off my face

Lockеd inside your prison

Yeah, I’m off my face

Your lovе is my addiction

And I like the taste

Yeah, I just can’t resist it

But you’re never gonna see me

Yeah, you’re never gonna see me again

[Verse 2]

You are the thing that I crave when it’s hard to sleep at night

I’ll do anything for you, so just tell me what you like

You’re the monster in my head tryna tell me how to act

And this love is gonna kill me, I will have a heart attack

[Chorus]

I’m off my face

Locked inside your prison

Yeah, I’m off my face

Your love is my addiction

And I like the taste

Yeah, I just can’t resist it

But you’re never gonna see me

Yeah, you’re never gonna see me again

[Bridge]

‘Cause I do what I wanna do, what I wanna do, what I wanna do, uh

No rules when it comes to you, when it comes to you, when it comes to you

Play my heart like a bass drum, break my neck like a killer

And then, in fact, you’re never gonna see me again

[Chorus]

I’m off my face

Locked inside your prison

Yeah, I’m off my face

Your love is my addiction

And I like the taste

Yeah, I just can’t resist it

But you’re never gonna see me

Yeah, you’re never gonna see me again