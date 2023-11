Fanno gola le offerte Unieuro per Black Friday 2023 con iPhone 15 e 14. In occasione del Black Friday tanti siti di e-commerce propongono offerte interessanti per il mondo smartphone e quest’oggi abbiamo notato prezzi di gran lunga convenienti per quanto riguarda alcuni prodotti di stampo Apple sul sito di Unieuro. Approfondendo la questione si può notare come ci siano sconti di rilievo per quanto riguarda l’iPhone 15, ma anche l’iPhone 14, dispositivo che risulta ancora di grande appeal sul mercato.

Un doveroso approfondimento sulle offerte Unieuro per Black Friday 2023 con iPhone 15 ed iPhone 14

Altro approfondimento, dunque, dopo quello di ieri in merito alla promozioni MediaWorld. Unieuro propone in questi giorni delle offerte davvero ghiotte, come quella relativa all’iPhone 15 nero da 128GB di memoria interna, il cui prezzo è arrivato a 899 euro, scontato di un bel po’ se si pensa come sia arrivato sul mercato alla cifra di 979 euro. Si può quindi risparmiare un bel po’ di euro acquistando su Unieuro questo iPhone 15 nero da 128GB, di cui ricordiamo la presenza di un display OLED Super Retina XDR da 6,1 pollici, con processore A16 Bionic e può contare sulla novità della Dynamic Island. Ottimo il comparto fotografico con la presenza del sensore principale da 48 megapixel con teleobiettivo 2X. Infine ricordiamo anche il supporto alla connettività 5G.

Unieuro però, come accennato in precedenza, ha scontato anche l’iPhone 14, in questo caso si tratta del modello blu da 128GB di memoria interna. Qui il prezzo precedente era di 769 euro, ma da listino era di 879 euro. In occasione del Black Friday, ecco quindi lo sconto ulteriore che ha portato questo iPhone 14 blu da 128GB a costare 749 euro, cifra decisamente più conveniente. Parliamo di uno smartphone che conta sempre sul display Super Retina XDR da 6,1 pollici, ma si ritrova con il processore A15 Bionic ed il sensore principale è da 12 megapixel. Qualche caratteristica meno performante rispetto all’iPhone 15, ma è un prodotto ancora di grande qualità che a queste cifre può sicuramente essere un ottimo acquisto. Si può infine sfruttare anche il pagamento in tre rate su Unieuro se si decide di pagare tramite PayPal.

Vedremo l’impatto che avranno le nuove offerte Unieuro per Black Friday 2023.

Continua a leggere su optimagazine.com