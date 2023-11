Nell’ultimo periodo si è parlato tanto degli smartphone della serie Redmi K70 e adesso il produttore cinese è pronto a fornirci qualche indizio in più in merito. Redmi, difatti, ha condiviso su Weibo un teaser del Redmi K70E, uno dei dispositivi di fascia medio-alta della linea, confermando che sarà il primo al mondo ad utilizzare il nuovo processore MediaTek Dimensity 8300-Ultra, in grado di offrire prestazioni più elevate, una migliore efficienza dal punto di vista energetico e funzionalità avanzate per l’AI.

Redmi ha anche condiviso un impressionante punteggio di benchmark AnTuTu v10 di 1.526.328 punti per il Redmi K70E. Tale punteggio fa sì che lo smartphone si posizioni come un potente contendente nel segmento di fascia media. Inoltre, l’azienda ha condiviso i risultati dei test di gioco di un’ora, in cui il telefono ha mantenuto un frame rate medio di 58,86 FPS durante l’esecuzione di un “gioco open-world” a 25°C. Oltre a tali prestazioni, il Redmi K70E dovrebbe anche fare ampio uso delle capacità AI del nuovo chipset MediaTek Dimensity 8300. Come condiviso dall’azienda in un altro teaser, il device sarà capace di formulare nuove frasi e creare foto basate su prompt di testo; supporterà anche funzionalità come l’espansione delle foto (come il riempimento generativo di Adobe), i sottotitoli in tempo reale ed una migliore ricerca degli album fotografici tramite l’intelligenza artificiale.

Il Redmi K70E sarà, altresì, il primo smartphone dotato di SoC MediaTek a preinstallare il nuovo sistema operativo HyperOS, che andrà a sostituire la MIUI in maniera graduale come OS principale di Xiaomi. La serie Redmi K70 dovrebbe includere tre smartphone, ossia: K70, K70 Pro e K70E. Mentre abbiamo già visto i teaser per il K70E, i dettagli sugli altri due smartphone ancora non sono pervenuti. Concludendo, Redmi ha confermato che la serie K70 verrà lanciata alla fine del mese di novembre in corso, anche se non è stata ancora annunciata una data di lancio precisa.

