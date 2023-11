Il prossimo 23 novembre OPPO ha in programma un evento di lancio per svelare i prossimi smartphone della serie OPPO Reno 11. Il colosso cinese, nel corso dell’evento, svelerà anche l’OPPO Pad Air 2 e tanti altri prodotti. Il noto ed affdabile tipster cinese Digital Chat Station di recente ha rivelato la tempistica di lancio dei prossimi smartphone della serie OPPO Find X7. Dal suo post condiviso su Weibo, l’informatore ha confermato che OPPO lancerà i prossimi smartphone della serie Find X7 prima dei suoi predecessori.

Recentemente lo smartphone X7 vanilla è stato individuato nell’elenco di GeekBench, che ha rivelato il processore ed altre specifiche tecniche del device. DCS ha condiviso un ulteriore post su Weibo che rivela le specifiche della fotocamera dello smartphone OPPO Find X7 Pro, confermando che il produttore lo equipaggerà con una configurazione a quattro fotocamere posteriori e sarà, altresì, il primo telefono a sfoggiare un doppio obiettivo periscopico. La configurazione includerà un sensore primario Sony LYT 900 da 50MP, ossia un sensore da 1 pollice dotato di tecnologia Dual Conversion Gain (DCG). Tale tecnologia aiuterà lo smartphone a catturare foto con meno rumore, più dettagli e immagini migliori in situazioni di scarsa illuminazione. Il sensore LYT 900, inoltre, è una variante modificata del sensore Sony IMX 966, che probabilmente vedremo a bordo del sarà OnePlus 12 5G.

Il sensore principale Sony LYT 900 sarà abbinato a un sensore periscopico Sony IMX 890 da 50MP con dimensioni da 1/1,56 pollici e zoom ottico 2,7x. OPPO doterà il dispositivo anche di un altro sensore, ovvero del Sony IMX 858 da 50MP con dimensioni da 1/2,4 pollici e zoom ottico 6x. Infine, l’OPPO Find X7 Pro sarà dotato di un obiettivo ultra-grandangolare da 50MP. Digital Chat Station aggiunge inoltre che OPPO doterà lo smartphone di un sistema di fotocamere HyperTone, sviluppato congiuntamente da OPPO e Hasselblad, che offre una migliore calibrazione dell’immagine. Come altre specifiche, l’OPPO Find X7 Pro dovrebbe includere il chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen.3. In conclusione, DCS ha confermato che OPPO probabilmente farà debuttare la serie Find X7 prima del Festival di Primavera cinese, in programma tra il 10 e il 17 febbraio 2024.

