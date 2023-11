Si è venuto a creare un vero e proprio giallo, in queste ore, per quanto concerne la tanto attesa sfida Brasile-Argentina e su dove vederla in streaming in Italia. Già, perché le qualificazioni sudamericane in vista del prossimo Mondiale stanno entrando nel vivo, a maggior ragione dopo il passo falso dei campioni del mondo alla Bombonera contro l’Uruguay, per non parlare della rimonta subita dai brasiliani in casa del Paraguay. Insomma, tanti spunti di interesse per una partita che, già di suo, ha un grande fascino. Vedamo come stiano le cose qui da noi per chi nella notte italiana intende essere in pole position.

Si è creato un mistero attorno a Brasile-Argentina e su dove vederla in streaming in Italia

Match che da sempre ha un grande fascino anche qui in Italia, come abbiamo avuto modo di osservare poco più di due anni fa, in occasione della finale di Coppa America che si è disputata proprio in casa dei verdeoro, con successo di Messi e compagni grazie ad una prodezza di Di Maria. Stavolta la partita ha probabilmente meno peso, ma le due sconfitte recenti rimediate dalle nazionali sudamericane sulla carta più forti, per forza di cose, carica ulteriormente di significati una sfida destinata a fare molt rumore durante la notte italiana.

Per quale motivo si parla di giallo su Brasile-Argentina e su dove vederla in streaming in Italia? Nessuno ha comprato i diritti nel nostro Paese per quanto concerne le qualificazioni sudamericane. Da quello che mi risulta, non è possibile acquistare la singola partita, motivo per il quale agli appassionati italiani resta solo lo streming. Da vedere se i siti delle emittenti brasiliane ed argentine autorizzaate consentino la riproduzione anche in Europa.

Resta la carta Facebook, ma vi sconsiglio di seguire pericolosi link esterni. Occhio dunque a Brasile-Argentina e su dove vederla in streaming in Italia.

