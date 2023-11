Va in onda oggi su Rai 1 alle 21:20 la seconda puntata della miniserie Circeo, che ripercorre il brutale massacro del ’75 subito da Donatella Colasanti e Rosaria Lopez. Un episodio che, benché verificatosi 38 anni fa, appare quantomai attuale anche alla luce degli attuali fatti di cronaca nera.

Durante gli episodi in onda questa sera 21 novembre inizia il processo di primo grado a carico di Gianni Guido e ad Angelo Izzo, due dei tre ragazzi che si sono resi protagonisti della violenza. Il terzo, Andrea Ghira, è latitante. I difensori di parte civile per Donatella Colasanti, gli avvocati Teresa Capogrossi e Fausto Tarsitano, studiano la strategia da adottare al processo.

Nel frattempo Donatella è diventata un simbolo di lotta per i movimenti dei diritti delle donne, le cui rappresentanti le offrono il massimo supporto, presenziando in Tribunale sempre al suo fianco. La ragazza però sarà costretta a tornare sul luogo del delitto per testimoniaro contro gli assassini della sua amica Rosaria. Teresa invece è alle prese con Saverio Vitale, il paparazzo che si occupa del caso e ha scoperto l’albergo sul mare in cui risiedono lei e Donatella.

La serie è diretta da Andrea Molaioli ed è interpretata, tra gli altri da Greta Scarano, Ambrosia Caldarelli, Pia Lanciotti, Francesca Antonelli e Angelo Spagnoletti.

