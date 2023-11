Da oggi 20 novembre le offerte Black Friday Amazon entrano nel vivo nella settimana vera e proprio degli sconti che culmineranno questo venerdì 25 novembre. Tra i tanti brand di smartphone che offrono speciali scontistiche c’è senz’altro Xiaomi, sempre in vetta alle classifiche dei dispositivi venduti sul noto store. Tra segmento entry level, di fascia media e top di gamma, le occasioni per portare a casa uno smartphone nuovo di zecca e prestante non mancano affatto.

Il marchio Xiaomi Redmi è da sempre sinonimo di ottimo rapporto qualità/prezzo perché ottimo connubio di economicità e funzionalità. Tra le proposte in partenza oggi c’è quella relativa al Redmi Note 12 con processore Snapdragon, nella versione da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna e nella colorazione Onyx Gray. Il costo di vendita attuale precipita a 139 euro, ossia un valore già incredibilmente più basso di quello medio di mercato di 209 euro, almeno negli ultimi tempi.

Seconda occasione imperdibile tra le offerte Blaxk Friday Amazon è quella per lo Xiaomi 12T 5G. Il telefono è disponibile nella sua versione da 8 GB di RAM e 128 GB di storage: sotto la scocca, presenta un chip MediaTek Dimensity 8100-Ultra e ha un ottimo comparto fotocamera con sensore principale da 108MP Pro-grade. Il telefono nella bellissima colorazione Clear Blue ora costa solo 421 euro, con un ribasso sensibile rispetttoal valore di listino di 599 euro.

A completare il tris di offerte Black Friday Amazon in partenza oggi c’è un altro best seller Xiaomi, questa volta del segmento top di gamma. L’ex ammiraglia (ma pur sempre funzionale) Xiaomi 12 Pro è in vendita a soli 649 euro nella sua bella colorazione viola. Si tratta di un ottimo ribasso, visto che il valore più basso recente non è sceso mai sotto gli 825 euro. Insomma, si tratta di un’occasione da cogliere senz’altro al volo.