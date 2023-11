Ci sono numerose segnalazioni in queste ore, in merito alla cosiddetta truffa Trenitalia Black Friday 2023. Per sgombrare il campo da qualsiasi dubbio, va premesso che l’azienda sia del tutto innocente ed inconsapevole di quello che sta avvevendo. Il messaggio, da quello che mi risulta, sta circolando molto soprattutto su WhatsApp e Facebook, con tanto di link che ci rimanda ad un sito dove si materializza la truffa. Proviamo ad esaminare qualche dettaglio in più, tramite il quale gli utenti potrebbero essere facilitati nel riconoscere la minaccia di cui si parla tanto a fine novembre.

Pare stia circolando la truffa Trenitalia Black Friday 2023: occorre fare attenzione alle offerte fake

Non è la prima volta che Trenitalia si ritrova inconsapevolmente al centro di fake news del genere, come abbiamo già avuto modo di riscontrare nei mesi scorsi a proposito di una fantomatica carta regalo apparesa sui social. Dunque, quali sono i dettagli che devono innescare una sorta di alert? Al di là del fatto che la stessa Polizia Postale di recente abbia utilizzato i social per evidenziare il fatto che stia circolando la truffa Trenitalia Black Friday 2023, ci sono effettivamente dei campanelli di allarme che possono indurci ad ignorare le offerte fake che in tanti stanno visualizzando di recente.

Al di là del fatto che la grafica di questi siti richiamino in tutto e per tutto quella di Trenitalia e del suo ecommerce ufficiale, ci sono testimonianze secondo cui il form da compilare per ricevere il finto sconto sia in inglese. Cosa che non succede sul sito originale. Inoltre, come sottolineato da alcune analisi, è sufficiente osservare come l’URL sulla quale si atterri non sia minimamente avvicinabile a quella della nota azienda italiana.

Insomma, occhi apertissimi con la truffa Trenitalia Black Friday 2023, in quanto potreste ritrovarvi con il credito della carta prosciugato.

