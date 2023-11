Occhio alle offerte MediaWorld. In occasione del Black Friday tanti siti di e-commerce stanno proponendo offerte interessanti per diversi prodotti di tecnologia, ma quest’oggi vogliamo soffermarci su ciò che propone Mediaworld per quanto riguarda alcuni dispositivi di stampo Apple. Ci sono infatti degli sconti molto interessanti che potrebbero far comodo a vari utenti. Spicca la presenza dell’iPhone 14 Mezzanotte da 128GB di memoria interna che può contare su un prezzo di 749 euro, in questo caso è stato applicato uno sconto del 6,25% sui 799 euro precedenti.

Interessanti le offerte MediaWorld per Black Friday 2023: non solo iPhone 14 sotto i riflettori

Dopo alcune dritte generiche fornite la scorsa settimana per non perdersi le offerte in questione, ora occorre scendere in dettagli. L’offerta è molto valida, anche perché ricordiamo come si stia parlando di un top di gamma con display Super Retina XDR da 6,1 pollici protetto dal Ceramic Shield, vetro più resistente per smartphone. Lato hardware spazio al processore A15 Bionic con GPU 5-core per prestazioni fulminee. Non è però l’unico prodotto Apple in offerta sul sito di Mediaworld in occasione del Black Friday, infatti ritroviamo anche gli auricolari Apple AirPods di terza generazione con custodia di ricarica Lightning.

Questi auricolari si ritrovano al prezzo di 169 euro, prezzo più conveniente rispetto a qualche tempo fa. Il prodotto in questione si presenta in taglia unica, con l’audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della posizione della testa per metterti al centro della musica. Non manca il sensore di pressione per controllare la riproduzione multimediale e le chiamate. Insomma auricolari di ultima generazione ad un prezzo decisamente più conveniente. Se invece si ha intenzione di avere tra le mani un iPhone anche più vecchiotto, ecco che sul sito di Mediaworld si può acquistare l’iPhone 11 nero da 128GB di memoria interna ad un prezzo piuttosto scontato.

Qui infatti spicca lo sconto del 13,81% applicato sul prezzo precedente di 579 euro e ciò significa che attualmente questo dispositivo è acquistabile alla cifra di 499 euro. Un bel risparmio per l’iPhone 11 che presenta ancora un comparto tecnico di tutto rispetto. Dal processore A13 Bionic al comparto fotografico animato dal sensore da 12 megapixel, ma che consente ancora foto di qualità. Insomma, occhio alle offerte MediaWorld trapelate di recente.