Xiaomi ha di recente lanciato in Cina la serie Redmi Note 13 di fascia media. Ultimamente girava voce che l’azienda fosse anche a lavoro su un dispositivo aggiuntivo della gamma per supportare il Redmi Note 13, il Redmi Note 13 Pro e il 13 Pro+. Ebbene, tale indiscrezione si è rivelata reale: infatti, il device in questione, il Redmi Note 13R Pro, è stato lanciato ufficialmente in Cina e potrebbe presto arrivare sui mercati globali con il marchio POCO. Il Redmi Note 13R Pro è stato lanciato in un’unica configurazione di archiviazione con 12GB di RAM e 256GB di storage interno.

Il Redmi Note 13R Pro ha un prezzo che parte da CNY 1999 (circa 250 euro al cambio), è disponibile per l’acquisto sul sito ufficiale Xiaomi nella regione e offre tre opzioni di colore: Midnight Dark, Morning Light Gold e Time Blue. Il telefono è il successore del Redmi Note 12R e presenta un design simile a quello del fratello lanciato di recente, il Redmi Note 13. In pratica, si parla di un corpo sottile e leggero contraddistinto da un design squadrato e da un modulo fotocamera posteriore in vetro. Questo medio gamma presenta un display OLED da 6,67 pollici, con risoluzione 2400 x 1080pixel, con frequenza di aggiornamento di 120Hz, dotato di oscuramento PWM a 1920Hz e presenta una profondità di colore a 10 bit. Sotto la scocca troviamo il processore MediaTek Dimensity 6080, con GPU Mali-G57 MP2, abbinato a 12GB di RAM di tipo LPDDR4x e 256GB di memoria interna UFS 2.2.

Quanto al comparto fotografico, il Redmi Note 13R Pro è dotato sul retro di una configurazione a doppia fotocamera, di cui un sensore principale da 108MP con un’apertura f/1.7 e zoom 3X, e un sensore di profondità da 2MP. Davanti la fotocamera selfie è da 16MP. Ad alimentare il device troviamo una grande batteria da 5000mAh con supporta alla ricarica rapida cablata da 33W tramite la porta USB-C. Il dispositivo è anche abilitato al 5G e ha un grado di protezione IP54 per la resistenza all’acqua e alla polvere. Lato software, il device esegue il sistema operativo Android 13 basato su interfaccia utente MIUI 14.

