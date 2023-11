Sono ottime le notizie che arrivano in queste ore per gli utenti che si ritrovano in possesso di un Samsung Galaxy S22, soprattutto in relazione a chi sperava che entro fine novembre potesse effettivamente partire la distribuzione dell’aggiornamento con Android 14 e One UI 6.0 in versione stabile. Già, perché le previsioni fatte lo scorso fine settimana sul nostro magazine si sono rivelate veritiere, con il pacchetto software destinato ad essere disponibile per tutti, anche qui in Italia, nel giro di pochissime ore. Vediamo come stanno le cose, grazie alle indicazioni trapelate fino a questo momento.

Arriva su tutti i Samsung Galaxy S22 l’atteso aggiornamento con Android 14 e One UI 6.0 da oggi

Provando a scendere maggiormente in dettagli, negli ultimi giorni il pacchetto software definitivo è stato reso disponibile per coloro che hanno partecipato al programma beta. Automaticamente, questa scelta del produttore coreano ha messo fuori dai giochi gli utenti che in Italia dispongono di un Samsung Galaxy S22. Dunque, a partire da oggi 20 novembre l’upgrade stabile con One UI 6.0 e basato su Android 14 per la serie Galaxy S22 ha iniziato ad essere distribuito in Europa. La conferma è arrivata da alcuni utenti olandesi, in attesa delle prime segnalazioni anche qui in Italia in giornata.

Ne ha parlato anche SamMobile, secondo cui, come sempre, si tratterà di un lancio graduale. Possibile che l’aggiornamento non sia disponibile in tutti i paesi il primo giorno. Solo nel corso di questa settimana, dunque, capiremo se ci siano state delle privazioni per i possessori di un Samsung Galaxy S22 rispetto a quanto riscontrato di recente con il Samsung Galaxy S23. Nulla va in questa direzione al momento, ma sarà il caso di tenere gli occhi aperti prossimamente.

Dunque, facciamo attenzione ai rilasci per i vari Samsung Galaxy S22 disponibili sul mercato, con un chiaro riferimento al nuovo aggiornamento con Android 14.