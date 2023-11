Manca ancora l’ufficialità ma, in queste ore, giunge l’ulteriore conferma della data di uscita dei Samsung Galaxy S24. Più volte si è parlato di un lancio anticipato della serie top di gamma nel mese di gennaio e, ancora in questo momento, le ultime voci vanno in questa esatta direzione. A parlare oggi è un informatore noto a tutti su X (ex Twitter) come Tarun Vats. Per quanto riguarda la strategia software Samsung, il leaker ha dimostrato un’accuratezza encomiabile negli ultimi mesi: motivo in più per credere che quanto riportato ora in merito alla presentazione hardware potrebbe corrispondere pienamente al vero.

L’uscita del Samsung Galaxy S24 dovrebbe concretizzarsi il prossimo 17 gennaio. La data era giù balzata agli onori della cronaca nelle settimane scorse e ora ne otteniamo un’ulteriore conferma. Si parlava già di un evento live Galaxy Unpacked e ora sembrerebbe proprio che il palcoscenico della presentazione sarà San José, sempre secondo quanto riportato dall’informatore Tarun Vats.

Visto il lancio dei nuovissimi Samsung Galaxy S24 il 17 gennaio, apprendiamo sempre in queste ore che (nella stessa giornata) dovrebbero partire anche i pre-ordini per i telefoni di punta. Questi durerebbero poi fino al 30 gennaio. Ancora, le altre coordinate del lancio condivise dal Tarun Vats vorrebbero il via delle spedizioni dei telefoni dal 26 gennaio e l’inizio delle vendite vere e proprio ancora il 30 gennaio.

Come ben evidenziato, possiamo di certo parlare di un evento di lancio anticipato per la prossima serie di ammiraglie. Di solito, le presentazioni di nuovi top di gamma della serie S si sono quasi sempre registrati dal mese di febbraio in poi, ogni anno. Per quest’anno la strategia adottata sarà quella di anticipare la concorrenza, cercando così di conquistare più importanti quote di mercato in un periodo non certo di crescita per il settore smartphone.

