Mattia Stanga al PrimaFestival di Sanremo 2024? Se ne parla sui social ma mancano conferme ufficiali. Ciò che è certo è che non manchi ormai molto all’annuncio del conduttore del PrimaFestival, la striscia quotidiana che ci terrà compagnia prima del Festival di Sanremo 2024.

Il conduttore del PrimaFestival non è ancora stato comunicato dalla Rai e Amadeus non ha lasciato trapelare indiscrezioni. Nessuna voce neanche da parte di Fiorello, a cui da un po’ vengono riservate le notizie più succulente sui Festival dell’amico Amadeus.

Stavolta la voce arriva dai social. Si diffonde da Twitter ed è il giornalista Paolo Giordano a comunicare che potrebbe essere proprio Mattia Stanga il nome del PrimaFestival di Sanremo 2024.

Per chi non lo sapesse, Mattia Stanga è un tiktoker molto apprezzato dai giovanissimi. In questo modo proseguirebbe il piano di Amadeus di avvicinare tutte le generazioni al Festival della Canzone Italiana, quanto mai inclusivo nei confronti di ogni genere musicale e di ogni fascia d’età. Non solo un cast più vario e variegato possibile sotto ogni punto di vista ma anche il coinvolgimento di una pluralità di personaggi famosi, in grado di attirare un pubblico eterogeneo in Riviera a febbraio.

Così, spunta il nome di Mattia Stanga al PrimaFestival di Sanremo 2024. A lui spetterebbe, dunque, il compito di accompagnare gli spettatori Rai verso le cinque serate festivaliere di febbraio.

Fronte date, sappiamo già che la prossima edizione della kermesse canora si terrà da martedì 6 a sabato 10 febbraio, come tradizione vuole, in diretta su Rai1 dal Teatro Ariston di Sanremo.