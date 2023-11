Tra le serie televisive più attese del palinsesto Rai per il 2023-24 è Gerri, un poliziesco che ha come protagonista l’ispettore, napoletano di origini rom, Gregorio Esposito. La fiction è stata scritta da Sofia Assirelli e Donatella Diamanti, direttamente ispirato ai romanzi di Giorgia Lepore. Le riprese, girate tra Barletta, Andria e Trani, sono state dirette dal regista Giuseppe Bonito. La serie sarà trasmessa su Rai 1 e in streaming su Rai Play in prima visione all’inizio del 2024. Non sono state ancora comunicate date precise.

Gerri – Trama e cast

Uomo affascinante, amato dalle donne a cui però egli stesso non riesce a resistere, Gerri ha un passato tenebroso che spesso lo porta a lasciarsi trasportare troppo dalle sue indagini, oltrepassando spesso il limite che il suo ruolo imporrebbe. I suoi modi piacciono poco al capo della Squadra Mobile, Santeramo, mentre i suoi successi suscitano l’invidia di un suo collega, Calandrini.

A movimentare ulteriormente la situazione, il rapporto conflittuale dell’ispettore con la viceispettrice Lea Coen, giunta in Puglia da poco e molto diffidente nei confronti di Gerri. Tra i due però, a poco a poco, scoppia una scintilla, tanto che la donna inizierà a indagare sul suo passato, scoprendo una serie di segreti.

Il cast di Gerri è composto da:

Giulio Beranek

Valentina Romani

Fabrizio Ferracane

Roberta Caronia

Irene Ferri

Lorenzo Adorni

Lorenzo Aloi

Cristina Pellegrino

Tony Laudadio

Cristina Cappelli

Carlotta Natoli

Massimo Wertmüller

