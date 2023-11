Milioni di follower sia su Instagram che su Tiktok e proprio a Tiktok deve la sua popolarità Mattia Stanga.

Chi è Mattia Stanga? Un tiktoker che sogna di condurre, un giorno, il Festival di Sanremo. Per lui, l’anno prossimo, arriva un ruolo in Riviera, forse. Dopo le indiscrezioni in rete, si aspettano conferme da parte della Rai. E non sarebbe questo il suo primo ruolo in TV per conto della Rai.

Lo scorso anno, infatti, nel 2022, ha condotto le interviste backstage realizzate in occasione dell’evento internazionale Eurovision Song Contest. Quell’anno, l’Eurovision si è tenuto in Italia, nella città di Torino, scelta per accogliere l’evento dopo il trionfo dei Maneskin nel 2021. A condurre le interviste nel backstage, in qualità di inviato per Tiktok, è stato proprio Mattia Stanga che ha dimostrato in quell’occasione di sapersela cavare egregiamente sia con la musica che con le interviste agli ospiti.

Sarà per questo che la Rai, con Amadeus, potrebbe averlo scelto come conduttore del PrimaFestival. Ma la notizia, che si sta diffondendo in rete, è ancora da confermare.

Creator e influencer, classe 1998, Mattia Stanga ci fa ridere su Tiktok riponendo nei suoi video scene esilaranti della vita quotidiana. Ha raggiunto un ampio pubblico e l’apprezzamento dei media, tanto che nel 2023 è stato inserito nella classifica di Forbes dei 100 innovatori under 30 nella categoria Creator.

In recenti interviste ha dichiarato che condurre il Festival di Sanremo è uno dei suoi sogni più grandi. Nella passata edizione è stato coinvolto come volto di alcuni brand presenti nella Città dei Fiori, nella prossima invece potrebbe condurre il PrimaFestival. E chissà che il suo sogno non diventi realtà, prima o poi!