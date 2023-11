Se si crede alle ultime voci sul lancio del Samsung Galaxy S24, il prossimo telefono di punta potrebbe essere presentato in meno di due mesi. Secondo quanto riferito, il colosso di Seul sta pianificando di lanciare i Samsung Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra il 17 gennaio e potrebbe iniziare a venderli sugli scaffali dei negozi a partire dal 30 gennaio. Come ci si aspetterebbe, la serie Samsung Galaxy S24 apporterà alcune modifiche e aggiornamenti rispetto alla gamma Galaxy S23. Per l’S24+, vedremo potenziato il telefono con più RAM. Per la prima volta dal 2019, un modello Galaxy S Plus avrà 12GB di RAM, come confermato dai benchmark per il Samsung Galaxy S24+.

Che dire del Galaxy S24? Possiamo aspettarci che il modello base ottenga anche una variante con 12GB di RAM, o il produttore asiatico si limiterà ancora una volta a 8GB di RAM? Dato che la serie non è stata ancora annunciata ufficialmente, non possiamo essere sicuri di nulla, ma possiamo consultare la lista dei benchmark per avere un’idea di cosa dovremmo aspettarci. Seguendo i benchmark, sembra che il Samsung Galaxy S24 non riceverà un aggiornamento della RAM, poiché ogni elenco di benchmark per il modello base riporta 8GB di RAM. È possibile che Samsung non sia riuscita a testare la variante con 12GB di RAM, ma non è molto probabile.

Come sempre, le cose possono cambiare man mano che ci avviciniamo al lancio del prossimo fiore all’occhiello di Samsung, quindi non saltiamo ancora alle conclusioni. Vi consigliamo di tenere sotto a bada le tue aspettative se sperate di vedere più RAM sul più piccolo Samsung Galaxy S24. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

