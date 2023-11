Finalmente è arrivato l’aggiornamento Android 14 e One UI 6.0 su Samsung Galaxy S21 oggi 20 novembre, anche in Italia in versione stabile. Il corposo aggiornamento del top di gamma di ben 2 anni orsono si accompagna anche a quello del suo immediato successore, ovvero il Samsung Galaxy S22.

L’update è davvero importante: il pacchetto supera i 5 GB e sarebbe il caso procedere al suo download appoggiati ad una rete Wi-FI e non quella dati della propria SIM mobile. Il peso considerevole si deve alle numerose novità introdotte non solo dal sistema operativo Android di Google ma anche dalla nuova versione dell’interfaccia utente One UI 6.0. Di seguito sono riportate le implementazioni più importanti di scena grazie all’adeguamento software.

Il Samsung Galaxy S21 ottiene un layout rinnovato con un nuovo pannello di controllo, nuovi widget e un font rinnovato, nuove emoji e pure sticker. Le novità non sono solo di tipo grafico ma anche funzionale: ad esempio, l’app Camera è stata semplificata per permettere di lavorare al meglio e più velocemente sulle impostazioni: ad esempio, un nuovo pulsante consente di modificare rapidamente la risoluzione delle foto scattate; ancora, opzioni come Raddrizza e Prospettiva sono state combinate nel menu Trasforma.

Il Samsung Galaxy S21 diventerà maggiormente utili per la creazione dei contenuti multimediali proprio dopo l’aggiornamento One UI 6.0 e Android 14. La funzione Studio consentirà di creare video unendo quelli in galleria, aggiungendo testi, musica e sticker. I passi in avanti sono stati compiuti poi anche lato sicurezza, con un maggior controllo delle autorizzazioni di ciascuna app, di certo per una maggiore privacy. Si registrano anche miglioramenti per Samsung Pass, per una maggiore sicurezza nell’accesso ad app e siti. Per finire, tra le novità appena introdotte per il Samsung Galaxy S21 ci sono quelle che riguardano la scansione dei documenti grazie alla quale ora sarà più facile eliminare parti indesiderate in un file digitale.



