Seconda puntata di Lea I Nostri Figli, nuova stagione della fiction con Anna Valle, nonché seguito di Lea Un Nuovo Giorno. Domenica 19 novembre va in onda un nuovo appuntamento con la serie di Rai1.

Lea I Nostri Figli parte con un salto temporale di tre anni. La relazione della protagonista con Arturo prosegue a gonfie vele, tanto da esser diventata una madre per la figlia di lui, Martina. Tutto viene rimesso in discussione quando si scopre che la ragazzina è stata contattata da una donna che dice di essere la sua madre biologica. Questo mentre in ospedale continua a lavorare fianco a fianco con Marco, ora padre separato di Gioia, avuta dalla collega Anna. Lea e Marco sembrano riavvicinarsi, mentre Arturo è alle prese con la registrazione di un disco all’estero e distratto da una affascinante produttrice musicale. Lea si troverà di fronte a un bivio. Dare un’altra possibilità ad Arturo, o capire che i sentimenti per Marco non sono mai svaniti?

Si parte con l’episodio 2×03 dal titolo Scoperte:

Preoccupata, Lea affronta Martina riguardo all’incontro con la presunta madre biologica. Condivide quanto ha scoperto con Arturo, che sembra titubante: è possibile che questa persona non sia chi dice di essere? Ignorando le indicazioni dei genitori, Martina chiede nuovamente un incontro alla persona misteriosa che crede sua madre. Pietro e Michela propongono a Lea e Marco di essere i loro testimoni di nozze. Intanto, Anna annuncia di voler frequentare un corso di aggiornamento fuori Ferrara.

A seguire, l’episodio 2×04 intitolato Fiducia:

Anna parte per il suo corso di aggiornamento e Marco, rimasto solo con Gioia, fatica a conciliare il lavoro con i doveri paterni. Sofia va agli arresti domiciliari e alla piccola Camilla viene diagnosticata la malattia di Wilson, una rara patologia che colpisce il fegato. Jacopo, un amico di Martina, ha i sintomi di quello che sembra un attacco di panico, e viene affidato alle cure del reparto. La madre di Pietro si adopera per contribuire ai preparativi del matrimonio del figlio e di Michela, contro la volontà dello stesso Pietro.

Nel cast di Lea I Nostri Figli troviamo: Anna Valle nei panni di Lea Castelli; Giorgio Pasotti è Marco Colomba; Mehmet Günsür è Arturo Minerva; Primo Reggiani è Pietro Verna; Daniela Morozzi è Rosa Gori in Nibbi; Manuela Ventura è Favilla Mancuso; Marina Crialesi è Olga Francesio; Rausy Giangarè è Michela Idiong; Cloe Günsür è Martina Minerva; Rosa Barbolini è Viola Parisi; Karim Ndiaye è Luca Idiong; Claudia Vismara è Claudia Maestro; Angela Curri è Sofia Mereu; Elena Sophia Senise è Camilla Alfano. New entry di stagione, Alan Cappelli Goetz nei panni di Bruno Linda, nuovo infermiere del reparto.

L’appuntamento con la seconda puntata di Lea I Nostri Figli è per stasera dalle 21:30.

Continua a leggere su optimagazine.com.