Lo scorso marzo 2023, OPPO ha fatto debuttare in Cina il tablet OPPO Pad 2, che successivamente è stato poi avvistato su diversi siti Web di certificazione globali, tra cui il portale SIRIM della Malesia. Il produttore cinese ha poi rinominato il OnePlus Pad, il cui debutto è avvenuto in India insieme allo smartphone della serie OnePlus 11 con il marchio Pad 2. Di recente, l’azienda ha confermato che lancerà il 23 novembre in Cina un nuovo tablet, ossia OPPO Pad Air 2.

L’OEM ha anticipato varie specifiche dei prossimi smartphone della serie OPPO Reno 11 e del tablet Pad Air 2. L’ultimo teaser condiviso dal colosso cinese in un post su Weibo conferma le specifiche del display del prossimo tablet Pad Air 2, rivelando che il dispositivo sarà dotato di un display LCD con risoluzione 2.4K. L’azienda, inoltre, ha specificato che afferma che tale risoluzione si trova un passo avanti rispetto ad altri prodotti del settore dotati di risoluzione 2K. L’aumento della risoluzione andrà ad aiutare gli utenti offrendo loro una migliore esperienza visiva. Oltre a ciò, il prossimo tablet di OPPO sarà anche in grado di filtrare più del 60% dei raggi nocivi, cosa che aiuterà a proteggere gli occhi degli utenti. I teaser condivisi dal brand confermano, inoltre, che il tablet sarà dotato di regolazione intelligente della temperatura del colore per garantire un’ulteriore protezione degli occhi. I teaser hanno anche mostrato grandi cornici su tutti i lati del display, simili a quelle del OnePlus Pad Go.

A seguire, ecco le specifiche previste del nuovo OPPO Pad Air 2: display da 11,35 pollici (260 PPI), luminosità di 400 nit, risoluzione 2,4K e frequenza di aggiornamento di 90Hz; sotto la scocca un processore MediaTek Helio G99, con GPU Mali-G57 MP2, abbinato a 8GB di RAM e 128/256GB di spazio di archiviazione. Il device sarà alimentato da una batteria da 8000mAh con ricarica rapida da 33W. Quanto al comparto fotografico, il prodotto sfoggerà sul retro e davanti fotocamere da 8MP. Lato software, il tablet eseguirà il sistema operativo Android 13 su interfaccia utente Color OS 13.2. Come connettività offrirà supporto LTE (opzionale), Wi-Fi, Bluetooth v5.2, porta USB Type-C e altre caratteristiche come Dolby Atmos e sblocco facciale.

