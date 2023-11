Antonio Vigilante Product & Project Manager di Optima Italia ha consegnato a Giuseppe Tortora, founder e ceo di ABzero, il trofeo principale dell’Innovation Village Award 2023. La giovane start-up pisana ha sviluppato un originale sistema di trasporto specializzato di sangue, organi, tessuti, campioni biologici mediante una smart capsule trasportata da droni. Una geniale innovazione hi-tech che impedirà il deterioramento di questi materiali salva vita.



ABzero si è imposta al termine di una gara serratissima svoltasi presso l’Auditorium del Parco a Napoli. Una competizione avvincente tra 24 giovani aziende e start up, selezionate tra 180 candidature pervenute da tutta Italia, all’insegna dell’innovazione a trecentosessanta gradi: salute e benessere, ambiente e qualità della vita, servizi e semplificazione, food e sport, comunicazione e logistica.



“Siamo orgogliosi – dichiara Antonio Vigilante – di aver contribuito a questo ambizioso programma. Siamo felici di aver valorizzato tanti giovani creativi ed imprenditori che hanno deciso di investire il loro talento sull’innovazione. E’ il modo giusto per imporsi nella competizione globale. L’innovazione ha ispirato la nascita e la crescita di Optima Italia ed ogni giorno ci porta a vincere sfide nuove per le famiglie, le aziende e tutti i nostri clienti”.



I finalisti sono stati votati dalla giuria presente in platea, che ha riunito 108 figure di spicco dell’innovazione, del giornalismo, delle istituzioni e del mondo accademico.Il premio è stato istituito da Knowledge for Business con ASviS ed ENEA, organizzato con Tecup e il supporto di Regione Campania e Comune di Napoli e Optima Italia main sponsor, con il patrocinio del Ministero dell’Università e della Ricerca.

ABzero ha battuto nella finalissima i napoletani di Prisma-I-Pro che hanno riscosso grande consenso con una mano robotica meccanicamente robusta ed equipaggiata con sensori di forza posizionati sulla punta delle dita, in grado di fornire una sensazione tattile durante la presa e la manipolazione di oggetti.

Particolarmente interessante Wave, rubinetto IoT (Piemonte) che si è aggiudicato il Trofeo Optima Italia con un progetto finalizzato alla gestione del ciclo integrato delle acque con particolare riguardo per la prevenzione degli sprechi, il recupero ed il riuso della preziosa risorsa.

Valeria Fascione, assessore a Ricerca, Innovazione e Start up della Regione Campania, ha affermato: “Edizione di grande spessore, con progettualità importanti nei numeri e in qualità, come testimonia la presenza di una giuria ampia e multidisciplinare. Siamo certi che anche le imprese partner dell’evento siano pronte ad affidare le sfide di innovazione e i progetti di crescita a questi giovani talenti di tutti i settori. Bello poi che l’intero ecosistema

campano sia coinvolto nel network, mettendo insieme esperti, innovatori, abilitatori, incubatori, centri di trasferimento tecnologico, università e grandi aziende. Un partenariato allargato e qualificato che rende il premio rilevante dal punto di vista scientifico e imprenditoriale”.



Per Annamaria Capodanno, direttrice di Innovation Village, “le proposte sono arrivate, come ogni anno, da tutte le regioni, in rappresentanza di startup ma anche di pmi, università e gruppi di ricerca. Altissime professionalità hanno partecipato a un premio sempre più centrale nel panorama dell’innovazione italiana, che in cinque anni ha registrato la partecipazione di 800 progetti sostenibili e già testati sul mercato di grande spessore”.



Questi tutti i premi assegnati:

· Vincitore IV Award 2023: ABzero – Life saving partner (Toscana).

· Premio Optima Italia: Wave, rubinetto IoT (Piemonte).

· Premio Materias: Krill (Lombardia).

· Premio Flex Packaging: Actipres (Campania).

· Premio Distretto Aerospaziale della Campania: Involve Space (Lombardia).

· Premio EIT Health Innostars: Circe (Campania).

· Premio ASviS per l’Anno Europeo delle Competenze: Camelot Debate (Piemonte).

· Premio ASviS Festival dello Sviluppo Sostenibile: valorizzazione di 8

progetti finalisti sui canali di comunicazione dell’ASviS nell’ambito del Festival dello

Sviluppo Sostenibile 2024.

· Premio Associazione Donne 4.0: Circe (Campania); Co-Cooking LAB

(Lombardia); Sanidrink (Campania).

· Premio Sport e Salute: WeavingTech (Lombardia); Sport Business Lab

Consultancy (Lazio).

· Premio Enterprise Europe Network: partecipazione al Virtual Brokerage

Event per i 24 finalisti.

· Premio Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – Ministero delle Imprese e del

Made in Italy: Alphafood (Sicilia).



Queste le menzioni:

· ENEA per Economia Circolare: Krill.

· Giffoni Innovation Hub: Educational Goal.

· 012 Factory: Lualtek.

· Innovup: ABzero, Wave e InHelmet.

· Sella-Sellalab: Biobuildingblock.

· Ordine degli Ingegneri di Napoli: (da assegnare).

· a|cube: Finanz.