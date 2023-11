Tra Natale a Capodanno Disney+ terrà compagnia ai fan della Marvel Cinematic Universe con la seconda stagione della serie animata What If…?.

I nove episodi verranno pubblicati, uno al giorno, a partire dal 22 dicembre. Il trailer ufficiale della serie è stato pubblicato sull’account ufficiale Youtube della Marvel. Il regista è Bryan Andrews, lo stesso della prima stagione.

La prima stagione di What If…? era stata trasmessa nel 2021 su Disney+. Varie storie con protagonisti i principali personaggi Marvel davano alcune anticipazioni su ciò che sarebbe accaduto nei mesi successivi nell’MVU, sia nelle serie che nei film. La seconda stagione, dunque, proseguirà sullo stesso filone. SI potranno aprire nuovi mondi in cui compaiono personaggi mai visti in TV ma apparsi solo nei fumetti, oppure potrebbero interagire supereroi appartenenti a mondi diversi.

Nel trailer appaiono tra gli altri Gamora in un combattimento contro Thanos, Doctor Strange, Black Panther, Star-Lord, Hela.

