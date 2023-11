I Samsung Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra sembrano essere i prossimi in linea per l’aggiornamento ufficiale alla One UI 6 (Android 14), poiché il colosso di Seul ha rilasciato la versione stabile della One UI 6 per gli utenti beta in Europa qualche giorno fa. Il lancio generale non è ancora iniziato, e probabilmente non inizierà prima della prossima settimana.

Come riportato da “SamMobile“, la settimana volge al termine e l’azienda sudcoreana non avvia il lancio dei principali aggiornamenti del sistema operativo nei weekend. Sembra che il produttore asiatico stia testando una nuova build del firmware stabile della One UI 6 per alcuni mercati, il che suggerisce che la build rilasciata per gli utenti beta in Europa potrebbe non essere quella distribuita per le masse come parte del lancio generale. Naturalmente, ci piacerebbe essere smentiti, ma è improbabile che i possessori dei Samsung Galaxy S22 ricevano in regalo l’aggiornamento stabile ad Android 14 con la One UI 6 questa settimana. L’ultimo programma beta One UI è durato un po’ più a lungo del precedente programma beta (One UI 5), sia per i telefoni Galaxy dell’anno in corso che per quelli lanciati un anno fa, e i fan del colosso di Seul stanno senza dubbio iniziando a diventare un po’ impazienti.

Per ingannare il tempo, potreste preparare il vostro Samsung Galaxy S22 a ricevere l’aggiornamento in modo ottimale, provvedendo a liberarlo da file superflui o comunque dati che non utilizzate da un po’. Stiamo parlando di un telefono che tiene ancora perfettamente, nonostante l’età che avanza, quindi non dovreste avere particolari problemi, ma è sempre bene tenere la memoria pulita per mantenere il telefono sempre scattante. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com