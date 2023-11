Nome: Asia

Cognome: Valente

Anno di nascita: 1996

Città: Benevento

Piattaforme: Instagram, TikTok

Categoria: Influencer

Chi è Asia Valente

Asia Valente si è fatta notare principalmente in televisione, quando dopo i primi servizi per Playboy è passata al piccolo schermo nel 2020 per il Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini.

Nel 2022 per lei è arrivata un’ulteriore consacrazione con la partecipazione a La Pupa E Il Secchione Show, ma nel frattempo ha già portato il suo volto a L’Isola Dei Famosi, Ciao Darwin e Le Iene. Nel mondo dei social è un’apprezzata influencer, modella e fashion blogger.

Su Instagram è seguito da più di 2 milioni di follower, ma è presente anche in altre piattaforme come Facebook, TikTok, YouTube e OnlyFans. Asia Valente ha anche inciso un brano, Mr Trump, e ha partecipato a Miss Italia e Miss Meraviglia.

Da molti viene considerata la Barbie Italiana. Recentemente Asia Valente è finita al centro delle cronache per un fatto legato all’Antitrust. Le indagini a tal proposito sono ancora in corso e la giovane influencer non ha rilasciato dichiarazioni.

Vita privata

Tra gli amori più celebri di Asia Valente c’è la relazione con Side Baby, al secolo Arturo Bruni, della Dark Polo Gang. Nel 2019 è scoppiato l’amore con un altro rapper, Gallagher, all’anagrafe Gabriele Magi. Una relazione, secondo le cronache rosa, che nei mesi si è fatta sempre più turbolenti a causa dei problemi personali dell’artista. I due, dopo aver attraversato numerosi alti e bassi, hanno interrotto la relazione dopo pochi mesi.

Stando alle ultime indiscrezioni, attualmente Asia Valente è impegnata con William Boccotti, un ragazzo più giovane di lei di qualche anno. William non sarebbe avvezzo a stare costantemente sotto l’occhio indiscreto dell’attenzione mediatica, per questo le informazioni su di lui sono molto frammentarie.