La prossima serie della Marvel, Wonder Man, che vedremo in streaming su Disney+, sarà pubblicato sotto l’etichetta Marvel Spotlight, una sottocategoria per i prossimi progetti, che non si collegano necessariamente all’universo MCU.

La nuova serie racconterà le avventure di uno dei personaggi più antichi della nota casa editrice specializzata in comics, Wonder Man, appunto, che fece la sua prima apparizione in un numero degli Avengers del 1965. Il personaggio, il cui vero nome è Simon Williams è stato ideato da Stan Lee, Don Heck e Jack Kirby e venne presentato, inizialmente, come un supercriminale.

Sviluppata da Destin Daniel Cretton, anche regista di alcuni episodi insieme a Stella Meghie, scritto e prodotto da Andrew Guest, la serie si avvale dell’interpretazione di Yahya Abdul-Mateen II nei panni del protagonista Simon Williams/Wonder Man e il premio Oscar Ben Kingsley, che indosserà nuovamente i panni di Trevor Slattery, personaggio molto amato dai fan.

