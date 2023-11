Stanno diventando virali alcuni post riguardanti il calendario dell’Avvento Pandora, in merito ad una fantomatica promozione da parte della nota azienda che produce bracciali e collane. Uno dei marchi più popolari ed apprezzati in Italia, che suo malgrado si ritrova spesso e volentieri al centro di truffe concepite da chi è sempre pronto a sfruttare la risonanza generata dalle sue normali offerte. Vedere per credere la fake news che abbiamo dovuto esaminare in passato sul nostro magazine, mentre oggi 17 occorre scendere maggiormente in dettagli a proposito di un contenuto che sta arrivando sulle bacheche di tanti utenti in Italia.

Bisogna stare alla larga dai post sul calendario dell’Avvento Pandora: confermata la truffa oggi

Per quale motivo nel titolo del nostro articolo diciamo che occorre stare alla larga dai post sul calendario dell’Avvento Pandora? Da questa mattina ho la certezza totale che si tratti di una truffa, in merito alla presunta promozione di prodotti disponibili a poco meno di 2 euro, avendo chiesto spiegazioni direttamente all’azienda. Poco fa, infatti, mi è arrivata una replica ufficiale via Facebook, che desidero portare alla vostra attenzione:

“Ciao Pasquale, grazie per la segnalazione, non siamo noi. Ti informiamo che questa è l’unica pagina Facebook ufficiale di Pandora Italia (https://www.facebook.com/Pandora.Italia/) e che l’unico punto di rivendita on-line ufficiale di Pandora Italia è il nostro eStore (https://it.pandora.net/it). Ti invitiamo quindi a diffidare da tutti i rivenditori on-line non ufficiali di gioielli Pandora. Copie e falsi dei nostri prodotti rappresentano un problema grave ed attuale per Pandora Italia. In merito a questa vicenda abbiamo anche pubblicato sulla nostra pagina Facebook una comunicazione ufficiale, puoi consultarla qui https://bit.ly/3Z3rRRF e sul nostro sito al link https://it.pandora.net/it/universo-pandora/universo/il-mondo-pandora/antitruffa/. Grazie per la collaborazione, Pandora“.

Insomma, qualora abbiate avuto dubbi, ora c’è la certezza sul fatto che sia una truffa la storia del calendario dell’avvento Pandora con prodotti in offerta a meno di 2 euro.

Continua a leggere su optimagazine.com