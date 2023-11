Il colosso di Seul ha rilasciato un aggiornamento per l’app fotocamera Expert RAW disponibile per gli smartphone Galaxy di punta. Expert RAW è un’app fotocamera avanzata che fornisce il controllo manuale sui parametri di scatto, salva le immagini in formato RAW di alta qualità, offre una gamma dinamica più ampia e abilita funzionalità come l’astrofotografia. Expert RAW viene fornito con alcuni strumenti sperimentali, come l’opzione per combinare manualmente le immagini scattate con esposizioni multiple in un’unica immagine.

Come riportato da “SamMobile“, il produttore asiatico ne ha ora aggiunto un altro all’elenco: il filtro di densità neutra (ND). Si tratta di un filtro che può essere applicato alle fotocamere per ridurre la luce che entra nell’obiettivo e che viene utilizzato per fotografie a lunga esposizione in pieno giorno ed in altre condizioni luminose. Ad esempio, se desiderate creare un’immagine diurna con effetto movimento, è necessaria una velocità dell’otturatore bassa. Una velocità dell’otturatore bassa durante il giorno può rendere l’immagine finale troppo luminosa e sovraesposta, ed è qui che entrano in gioco i filtri ND. I filtri ND possono essere pensati come occhiali da sole per la fotocamera per la fotografia diurna a lunga esposizione, poiché impediscono che lo scatto venga sovraesposto e aiutano la fotocamera a mantenere il vantaggio di una bassa velocità dell’otturatore, proprio come gli occhiali da sole aiutano i vostri occhi a vedere cosa c’è davanti bloccando la luce in una giornata soleggiata.

I filtri ND sono solitamente filtri fisici per fotocamere dedicate, ma possono anche essere applicati tramite software, e ora è possibile con Expert RAW. Dopo aver installato l’ultima versione di Expert RAW dal Galaxy Store, troverete la funzione di filtro a densità neutra nella sezione Expert RAW Labs delle impostazioni dell’app. Dopo aver abilitato la funzione, troverai un’icona che dice semplicemente ND nell’angolo in alto a destra del mirino e puoi premerla per personalizzare l’intensità del filtro in multipli di due (a partire da 2 e fino a 1000).

