Purtroppo in questo venerdì di fine mese non funziona l’app BancoPosta e ci sono dei problemi anche per l’app PostePay. Quest’oggi non si può non constare come i principali strumenti per smartphone di Poste Italiane mostrino delle anomalie un po’ troppo vistose, quanto inaspettate. Cerchiamo dunque di capire cosa stia succedendo, considerando soprattutto l’apparizione di un codice di errore specifico sul display di tanti utenti.

La prima cosa da dire è che se non funziona l’app BancoPosta in modo particolare (ma anche quella PostePay), i malfunzionamenti sono molto diffusi. Alle ore 9:45 odierne, il servizio Downdetector presenta un numero di segnalazioni di problemi davvero importante. Più di 800 utenti che usufruiscono del servizio non riescono in alcun modo ad accedervi, nonostante i numerosi tentativi. Come si manifestano le difficoltà odierne? Quello che viene visualizzato sul display è l’errore GC01 già visualizzato in passato nel caso di altri down, ma dopo un tempo molto lungo di caricamento del tool. In questo caso, le problematiche sono molto importanti e sono riconducibili ai server dell’istituto finanziario. Come naturale conseguenza dunque, per i detentori di carte o conti delle Poste, c’è davvero poco da fare, se non attendere che ci sia un ritorno pieno alla normalità del servizio.

Poste Italiane non ha chiarito ancora il perché non funziona app Bancoposta ma anche PostePay in questa giornata, non avendo rilasciato alcuna comunicazione al riguardo. Non mancheranno ulteriori aggiornamenti in questo articolo per chiarire i prossimi sviluppi della vicenda.

Aggiornamento ore 10:00 – Dopo qualche minuto di parziale ritorno alla normalità con qualche accesso riuscito alle applicazioni protagoniste del down, si segnala una nuova impennata di problemi con difficoltà nell’accesso al proprio profilo. Il codice di errore GC01 resta sempre visualizzato a schermo per chiunque provi ad utilizzare gli strumenti dal telefono.

