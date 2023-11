La terza stagione di Tenebre e Ossa non ci sarà. La serie è stata cancellata per la delusione dei tantissimi fan che hanno iniziato a manifestare il loro disappunto sui social appena la notizia è stata diffusa da Netflix.

Il motivo dello stop alla serie fantasy è da ricercare negli effetti che ha avuto lo sciopero di sceneggiatori e attori su Hollywood, al punto che la nota piattaforma di streaming starebbe pensando di interrompere anche altri show, come Glamorous, Agent Elvis, Farzar e Captain Fall.

Delusione anche nelle parole di Leigh Bardugo, l’autore dei libri che hanno ispirato i creatori di Tenebre e Ossa. “Amici, avrete sentito che non ci sarà alcuna terza stagione di Tenebre e Ossa e nessuno spin-off incentrato su Sei di Corvi – ha scritto lo scrittore sul suo account su Instagram – La notizia mi ha colpito duramente. Ho il cuore spezzato e sono profondamente deluso, ma sto anche cercando di mantenere la mia sincera gratitudine. La maggior parte degli autori non riesce mai a vedere il suo lavoro adattato. Molti di quelli che lo fanno finiscono per rimpiangere l’esperienza. Io sono uno dei pochi fortunati che possono guardare a un adattamento con orgoglio e gioia immensa”.

La serie statunitense, creata da Eric Heisserer e prodotta da 21 Laps Entertainment, aveva debuttato in streaming il 23 aprile del 2021, rinnovata poi per una seconda stagione pubblicata il 16 marzo del 2023.

