Oggi 17 novembre sono partite le offerta Black Friday Amazon. Per tutta la settimana che ci condurrà fino al vero e proprio Venerdì Nero del prossimo 25 novembre, le promozioni non mancheranno affatto, per ogni categoria merceologica. Quelle già in vetrina per il settore smartphone hanno come assoluto protagonista il Samsung Galaxy S23, ma anche altri dispositivi dello stesso brand ma di segmenti diversi.

Le nuove condizioni di vendita del Samsung Galaxy S23 Ultra sono davvero imperdibili. Il top di gamma più accessoriato di tutti lanciato quest’anno viene ora venduto a soli 1099 euro nella sua variante da 512 GB. Si tratta di un ulteriore ribasso rispetto al valore di mercato medio degli ultimi tempi pari a 1199; tanto più, siamo distanti anni luce dal valore di listino iniziale di ben 1659 euro. Per la stessa cifra, si potrà scegliere tra tutte le colorazioni previste del device, ossia quella nera, crema, lavanda, verde: in ogni caso, i tempi di spedizione saranno brevissimi con arrivo del pacco già lunedì 20 novembre.

Offerta Samsung Galaxy S23 Ultra, Caricatore incluso, Smartphone Android,... La confezione contiene anche il caricabatterie Samsung da 25W, per...

La S Pen tiene viva la tradizione del Note. In più, riduce la tua...

Per chi non ha a disposizione un grosso budget, è possibile puntare anche sul Samsung Galaxy A54 5G tra le offerte Black Friday Amazon appena partite. Lo smartphone di fascia media è arrivato a costare 329 euro, per uno sconto pari a ben 170 euro rispetto ai 499 euro inziali. Anche questo dispositivo è disponibile in varie colorazioni ed ha una consegna immediata già prevista per lunedì 20 novembre, acquistando ora il telefono.

Samsung Galaxy A54 5G, Clear Cover inclusa, Smartphone Android,... La confezione contiene anche Samsung Clear Cover Trasparente.

Il display Super AMOLED FHD+ 6.4’’1 Infinity-O di Galaxy A54 5G...

Per finire, tra le offerte Black Friday Amazon in partenza oggi non poteva mancare un dispositivo entry level, ora ancora più economico. Chi vorrà, potrà puntare anche sul Samsung Galaxy M13, nella sua versione con 4 GB di Ram e 128 GB di memoria interna. Il prezzo di questo telefono scende sotto i 200 euro visto che, per acquistarlo, non si dovranno spendere più di 199 euro.

