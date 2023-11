Prezzo super su Amazon per l’iPhone 15 nero da 128GB di memoria interna, dispositivo che ricordiamo essere l’ultimo top di gamma dell’azienda di Cupertino. A pochi mesi dal suo arrivo sul mercato, ecco che già è possibile acquistarlo ad un costo decisamente più conveniente, grazie a questa nuova offerta odierna presente su Amazon. Il famoso sito di e-commerce infatti ha attuato uno sconto dell’8% che dai 979 euro di listino ha fatto calare il prezzo fino agli 899 euro.

Pare sia già iniziato il Black Friday 2023 per iPhone 15: attenzione al nuovo prezzo su Amazon

Altra promozione allettante, dunque, dopo quella citata ad inizio settimana. Si inizia quindi a scendere al di sotto dei 900 euro e non è una notizia di poco conto, anche perché generalmente i prodotti Apple non si svalutano così facilmente. Se quindi siete indecisi sull’acquisto dell’iPhone 15, tale offerta potrà sicuramente convincervi di più. Ricordiamo come non ci siano costi aggiuntivi relativi alla spedizione, c’è disponibilità immediata su Amazon e nel giro di pochi giorni tale top di gamma arriverà direttamente nelle vostre case.

Apple iPhone 15 (128 GB) - nero DYNAMIC ISLAND SU IPHONE 15 – La Dynamic Island ti mostra notifiche...

DESIGN INNOVATIVO – iPhone 15 ha un robusto design realizzato in...

Per chi no ha modo di poter spendere l’intera cifra in un’unica volta, ecco che Amazon consente anche il pagamento a rate con Cofidis. Un vantaggio non da poco che potrà sicuramente far comodo a tanti utenti che vogliono avere tra le mani questo iPhone 15. Per quanto riguarda invece le specifiche tecniche, ecco che questo top di gamma di stampo Apple può contare su un display Super Retina XDR da 6,1 pollici che risulta essere fino a due volte più luminoso dell’iPhone 14.

Tra l’altro c’è la Dynamic Island che mostra qualsiasi notifica ed attività in tempo reale. Lato hardware, questo iPhone 15 può contare sul processore A16 Bionic, uno dei più potenti presenti sul mercato. Migliorato anche il comparto fotografico con la presenza di un sensore principale da 48 megapixel con teleobiettivo 2X, le immagini risulteranno davvero splendide ed incredibilmente dettagliate. Non mancano ovviamente connettività 5G e resistenza all’acqua ed alla polvere. La novità principale è data poi dalla porta USB-C.

