Ci sono alcune considerazioni aggiuntive da fare a proposito dei Samsung Galaxy S22, considerando il fatto che l’approccio del produttore coreano appare assai differente tra un Paese e l’altro sul tipo di pacchetto software da rilasciare in questo specifico momento storico. Dopo aver analizzato alcune novità rilevanti per il pubblico con un altro pezzo, utile per capire in settimana in quale direzione stesse andando lo sviluppo delle varie beta impostate su Android 14 e One UI 6.0, oggi tocca fare uno step in più. Nel dettaglio, a seconda di dove vi troviate, lo scenario potrebbe cambiare in modo significativo.

Approccio singolare sul Samsung Galaxy S22: tra aggiornamento con Android 14 e patch novembre

Ad esempio, il produttore ha annunciato che la distribuzione effettiva dell’aggiornamento sarebbe scattata il 20 novembre e, di conseguenza, nello scorcio iniziale della prossima settimana. Tuttavia, il processo è stato avviato negli Stati Uniti, dove il nuovo upgrade risulta in fase di distribuzione sulle unità Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra sbloccate nel Paese. Secondo le prime informazioni raccolte in queste ore, sarebbe accompagnato da una versione del firmware che termina con CWK e non presenterebbe particolari differenze rispetto al firmware testato con il Samsung Galaxy S23 in questo periodo.

In altre nazioni, invece, è scattata la distribuzione del semplice aggiornamento di novembre per il Samsung Galaxy S22, non impostato su Android 14 come è stato riportato da SamMobile. In un contesto simile, dove si colloca l’Italia? Siamo a buon punto, in quanto è arrivato il comunicato della nostra divisione e le prime segnalazioni sporadiche di chi sta ricevendo il tanto atteso pacchetto software. Insomma, tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima, si passerà per tutti dalla teoria alla pratica.

Fateci sapere nel caso in cui abbiate già ricevuto l’aggiornamento più atteso sul vostro Samsung Galaxy S22.

