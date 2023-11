L’app YouPol non è di certo fresca di lancio, eppure tanti italiani non la conoscono o non sono al corrente di tutti i suoi potenziali utilizzi. Soprattutto i più giovani dovrebbero imparare a sfruttarla per chiedere aiuto e denunciare situazioni di abuso e pericolo in ogni momento. Lo strumento ufficiale della Polizia di Stato permette infatti di mettersi in contatto con personale qualificato della propria zona e potrebbe cambiare le sorti di tanti cittadini in situazioni davvero critiche.

Funzionamento

L’app YouPol è totalmente gratuita e scaricabile in poche mosse dal Play Store Google per i dispositivi Android e dall’App Store Apple per tutti gli iPhone e gli iPad. Subito dopo l’installazione, l’applicazione chiede un paio di autorizzazioni fondamentali: la prima riguarda l’invio di notifiche e la seconda, ancora più importante, è relativa al rilevamento della posizione geografica. Altro passaggio fondamentale per usufruire del servizio di aiuto e sostegno nel migliore dei modi è la registrazione del proprio profilo. Quest’ultima avviene fornendo le proprie generalità reali, anche il proprio numero di telefono. Quest’ultimo serve a ricevere un codice di verifica per validare la prima autenticazione allo strumento della Polizia.

L’app YouPol risponde a tre esigenze specifiche: quella di segnalare episodi di bullismo, di violenza domestica, ma anche casi di spaccio di sostanze stupefacenti di cui si è venuti a conoscenza. Per procedere i passaggi sono semplicissimi, attraverso l’apposita scheda principale denominata Nuova Segnalazione. In quest’ultima, da un menù a tendina si sceglie la tipologia di caso di proprio interesse e possono essere forniti dettagli specifici su quanto accaduto. Le informazioni giungono direttamente al comando di polizia locale di riferimento (di qui l’importanza della geolocalizzazione). Un poliziotto qualificato, a quel punto, può dunque chattare con il cittadino e cominciare subito a fornire il supporto necessario. Tutta le richieste di aiuto e sostegno sono sempre consultabili nell’apposita scheda Segnalazioni.

Tra le poche ma fondamentali funzioni dell’applicazione YouPol c’è quella che consente anche di chiamare direttamente la Polizia Postale da app. Attraverso il pulsante SOS, è possibile far partire la classica chiamata al numero di emergenza 112, senza digitare il recapito sul tastierino numerico. L’opzione è particolarmente indicata in casi di emergenza e bisogno di aiuto immediato.

L’app YouPol fornisce anche tutti i numeri utili per diverse tipologia di esigenze: i contatti del telefono azzurro per i casi specifici sui minori, pure il numero di antiviolenza e stalking, il telefono verde per i casi di droga e quello per l’AIDS e tutte le altre malattie sessualmente trasmissibili. All’interno dello strumento è presente una corposa lista di FAQ utili soprattutto anche per i giovanissimi: tra i vari quesiti ci sono quelli in cui viene spiegato esattamente cosa sia il bullismo e il cyberbullismo: dunque sono presenti dei consigli pratici per superare queste sgradevoli e complicate situazioni, pure potenzialmente pericolose.

Usabilità

L’pp YouPol non contiene pubblicità naturalmente e include solo le funzioni essenziali appena raccontate. Lo strumento va dritto al sodo, dovendo essere un tool pronto all’uso in determinati momenti, non certo facili.

Tra le utilities messe a disposizioni ci sono quelle che consentono di modificare la propria lingua in qualsiasi momento (oltre all’italiano anche l’inglese, il francese, il tedesco, lo spagnolo). Pure in autonomia e senza sforzi possono essere modificate le informazioni relative al profilo e visionare il contratto di licenza per l’utilizzo dell’app della Polizia Postale sottoscritto al momento dell’installazione.

Continua a leggere su optimagazine.com