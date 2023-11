Un torneo di canto e banchi a rischio ad Amici il 19 novembre. Le anticipazioni sulla prossima puntata dello speciale pomeridiano sono già in rete, dopo la registrazione di ieri. Nella scuola di Maria De Filippi, le sfide non si fermano mai e nessuno può considerarsi al sicuro per ora.

I talenti di canto e di ballo selezionati sono continuamente alle prese con sfide tutti contro tutti, nella speranza di ottenere voti alti che assicurano la permanenza nel programma.

Domenica 19 novembre nel canto vedremo un torneo a tre concorrenti: Holden, Ayle e Lil Jolie. Ad aggiudicarsi la vittoria è Holden, che vince la possibilità di ottenere il video ufficiale del suo singolo. Il torneo di ballo, invece, è giudicato da Garrison che assegna la vittoria a Nicholas.

Dalla pagina Amici Notizie apprendiamo anche che tanti saranno gli ospiti della prossima puntata di Amici. In studio Achille Lauro per valutare le performance dei cantanti e stilare la classifica. Al primo posto c’è Ayle, al secondo Holden e al terzo Lil Jolie. Fanalino di coda Holy Francisco con maglia sospesa.

La classifica di ballo vede invece al primo posto Gaia, seguita da Dustin e Kumo. Ultimo posto per Elia.

Matthew in sfida: la giudica Carlo Di Francesco.

Tra gli ospiti in studio, poi, Michele Bravi che presenta il nuovo singolo, Odio. Sul fronte del canto, un ex allievo torna a casa: Wax presenta il nuovo singolo disponibile da oggi. Si intitola After ed è scritto da wax e prodotto da Shune, noto per le collaborazioni con Bresh, Tedua e Capo Plaza, tra gli altri.