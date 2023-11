È iniziata la settimana più attesa dell’anno: l’occasione è ghiotta per trovare i migliori album in offerta per il Black Friday con una vetrina che offre un ampio ventaglio tra artisti italiani e internazionali. Dischi storici, repack, edizioni deluxe, cofanetti, singoli e greatest hits sono disponibili a prezzi speciali dal 17 al 27 novembre.

Guns N’ Roses – Use Your Illusion II (1991)

Uno dei must-have dei cultori del rock e dei fan dei Guns N’ Roses è senza dubbio Use Your Illusion II, il disco che contiene Civil War e la cover di Bob Dylan Knockin’ On Heavens Door, due brani che insieme a Get In The Ring fanno da spina dorsale dell’intera tracklist.

Taylor Swift – 1989 (Taylor’s Version) (2023)

Con la Taylor’s Version di 1989, la popstar Taylor Swift si riprende ancora una volta ciò che è suo e ripropone il disco che rappresentò la sua svolta pop. Ne abbiamo parlato nella nostra recensione. L’album contiene anche cinque inediti registrati ai tempi dell’originale del 2014, tra cui il singolo Slut!.

The Beatles – Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (1967)

Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band è considerato uno dei capolavori del rock, del pop, della musica in generale e ovviamente il punto più alto della carriera dei Beatles. Il disco contiene brani monumentali come Lucy In The Sky With Diamonds, A Day In The Life e With A Little Help From My Friends.

Pink Floyd – The Dark Side Of The Moon 50th Anniversary (2023)

Il 24 marzo 2023 i Pink Floyd hanno lanciato l’edizione speciale e rimasterizzata del capolavoro The Dark Side Of The Moon in occasione del 50esimo anniversario.

Nirvana – In Utero (1993)

In Utero è stato l’ultimo disco in studio dei Nirvana prima della morte di Kurt Cobain, un lascito grezzo, grunge, sincero ed esplosivo che per molti è superiore a Nevermind (1991).

Offerta in utero -deluxe- music

Audio CD – Audiobook

Continua a leggere su optimagazine.com